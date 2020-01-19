وزيرة التخطيط تسافر إلى لندن للمشاركة في قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية

هالة السعيد: القمة ستسهم في خلق العديد من الشراكات التي توفر المزيد من الفرص الاستثمارية

تتجه اليوم د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الأحد إلي العاصمة البريطانية لندن للمشاركة بفعاليات قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية .

وتنعقد قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية على مدار ثلاثة أيام بمشاركة العديد من الحكومات والمؤسسات الدولية لاستعراض وتعزيز الفرص الاستثمارية في القارة السمراء.

وأوضحت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن القمة ستسهم في خلق العديد من الشراكات التي من شأنها توفير المزيد من الفرص الاستثمارية في القارة الإفريقية وكذا المساهمة في توفير فرص العمل اللائق وتحقيق معدلات نمو بما يسهم في تنفيذ أهداف أجندة إفريقيا 2063.

وأشارت السعيد إلي أن عقد مثل تلك المحافل الدولية والقمم التي تدعو إلي المشاركة بين دول العالم يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية ومن ثَم فإنها تسهم في تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة لكل دولة، موضحة أن القارة الإفريقية بحاجه إلي جذب الاستثمارات الخارجية وتنشيط حركة التجارة الدولية.

من المقرر أن تشارك د.هالة السعيد بندوة بعنوان: “مصر كمحور وبوابة للتجارة والاستثمار في إفريقيا”، والتي ينظمها مجلس الأعمال البريطاني، فضلًا عن المشاركة بجلسات المائدة المستديرة حول المشروعات ذات التركيز والتي تتضمن مشروعات الإسكان والنقل والمياه.

جدير بالذكر أن قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية هي أكبر حدث استثماري سنوي يقام للمرة الثامنة خارج إفريقيا، ويهدف إلي تعزيز الشراكة بين بريطانيا والدول الإفريقية في سبيل بناء مستقبل آمن ومزدهر للجميع، إلى جانب عقد استثمارات جديدة وكبيرة لخلق فرص عمل.

ومن المقرر أن تشهد القمة مشاركة أكثر من 350 متحدث خلال أكثر من 30 جلسة تركز على دول مصر والجزائر والمغرب وإثيوبيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا، وتجمع القمة قادة سياسيين ورجال أعمال أفارقة مع حكومة المملكة المتحدة والمستثمرين والمؤسسات المالية الدولية البريطانية.