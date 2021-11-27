وزيرة التخطيط تزور معرض لوحات أطفال مستشفى 57357 (صور)

قامت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بزيارة المعرض الفني الذي نظم، لعرض لوحات أطفال مستشفى 57357، وذلك بحضور عددٍ من الشخصيات العامة والفنية والثقافية.

وخلال مشاركتها تفقدت د. هالة السعيد المعرض حيث أبدت إعجابها الشديد بالأعمال الفنية لأطفال وشباب مستشفى 57357، وقالت السعيد إن الفن يمثل أداة علاجية رائعة، موضحة أن المعرض يسهم في مشاركة الأطفال أفكارهم وطموحاتهم لتخطي هذا المرض، مما يسهم في تسريع مرحلة التعافي منه ، متابعة أن فكرة تخصيص العائد من بيع تلك اللوحات التي صممها الأطفال لصالح مستشفى سرطان الأطفال يرفع روح المشاركة والدعم لدى الأطفال.

وأكدت السعيد على دور الفن والإعلام في التوعيه بالوقاية من المرض وكذلك طرق العلاج ودعم المرضي، مضيفة أن اختيار مكان كوسط البلد لإقامة المعرض يمثل نقطة تميز لإبراز المنطقة وما بها من تطوير تاريخي وفني.