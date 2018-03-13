وزيرة التخطيط تزور المدرسة الفرنسية للإدارة بباريس

المال - خاصتوجهت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم في جولة تفقدية إلي المدرسة الفرنسية للإدارة ENA علي هامش زيارتها للعاصمة الفرنسية باريس حيث التقت بمدير المدرسة السيد باتريك جيرارد كما التقت بطلاب المدرسة وذلك في إطار عقد التوأمة بين المدرسة والأكاديمية الوطنية للشباب



المال – خاص

توجهت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم في جولة تفقدية إلي المدرسة الفرنسية للإدارة ENA علي هامش زيارتها للعاصمة الفرنسية باريس حيث التقت بمدير المدرسة السيد باتريك جيرارد كما التقت بطلاب المدرسة وذلك في إطار عقد التوأمة بين المدرسة والأكاديمية الوطنية للشباب بمصر.

وقالت وزيرة التخطيط في أثناء كلمتها في المدرسة الفرنسية للإدارة إن الوضع في مصر تطلب إحداث تغييرات وهو ما دفع الحكومة الحالية لإطلاق برنامجها الجريء للإصلاح الاقتصادي والإداري والذي يهدف إلى تحقيق تعزيز بيئة العمل فى البلاد وتحقيق نمو متوازن وشامل مشيرة إلي أن البرنامج تضمن إصلاحات في العديد من المجالات والتي شملت دعم النظام المالى عن طريق ضريبة القيمة المضافة وقانون الخدمة المدنية.

وأضافت أن الإصلاحات شملت قطاع الطاقة وذلك بإجراء تخفيض دعم أسعار الوقود بالأرقام القياسية, وتحسين البيئة التجارية كما شملت وضع قانون الاستثمار والترخيص الصناعى وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فضلاً عن قرار تحرير سعر العملة.

وأوضحت أن الإصلاح الذي استهدفته الحكومة شمل أيضاً إصلاحاً إدارياً تحقيقاً لمحور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية ضمن محاور إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والذي يهدف إلى أن يكون هناك جهاز إداري كفء وفعال، يحسن إدارة موارد الدولة، ويتسم بالشفافية والنزاهة والمرونة، يخضع للمساءلة ويعلي من رضا المواطن ويتفاعل معه ويستجيب له في أهداف التنمية المستدامة الأممية.

وقالت وزيرة التخطيط إنه تم انشاء اللجنة العليا للإصلاح الإدارى كما تم وضع المبادئ الأساسية للإصلاح الإدارى لتشمل اعتماد الجدارة والإنصاف والكفاءة في معايير التوظيف والترقية والأجور إضافة إلى تطبيق معايير الجودة وتوفير الخدمات العامة وميكنة عمليات الإدارة العامة والخدمات إلي جانب دعم الشراكة مع القطاع الخاص وأوضحت أن هناك حرصًا علي تعزيز دور المواطنين ومنظمات المجتمع المدنى فى الشؤون العامة.

وأوضحت أن عملية الإصلاح الإداري قامت بالتركيز علي 5 أولويات وهي الإصلاح التشريعى والتطوير المؤسسى وبناء القدرات وتعزيز تحسين الخدمات العامة والحكومة الإلكترونية.

وتناولت وزيرة التخطيط الحديث حول ما تم من اجراءات في إطار الاصلاح التشريعي من وضع قانون الخدمة المدنية والذي يضمن المساواة في الفرص ليتم الاختيار علي اساس الجدارة وتقييم الاداء مما يضمن تحقيق الشفافية وتابعت فيما يخص التطوير المؤسسي حيث تم استحداث ثلاث إدارات جديدة وهي الموارد البشرية والتدقيق الداخلي والتطوير المؤسسي لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة أضافت أنه تم عمل جائزة التميز الحكومي السنوية لتعزيز المنافسة بين المؤسسات الرسمية والموظفين مع تطبيق اللامركزية بإعادة هيكلة الوظائف.

وحول عنصر بناء القدرات، أكدت الوزيرة أنه تم وضع إستراتيجية وطنية لبناء القدرات، تركز على تنفيذ برنامج التدريب على جميع المستويات من خلال برنامج التعلم الإلكترونى وتقييم الاحتياجات وتشمل بعض الأمثلة الملموسة مثل إنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأضافت أن الحكومة قامت بالتركيز خلال عملية الاصلاح علي بيئة العمل حيث تسعي الي جذب استثمارات القطاع الخاص مما جعلها تضع القوانين والتشريعات التي تسهل من الاجراءات التي تساعد علي جذب تلك الاستثمارات.

وأشارت إلي سعي الحكومة الدائم لضمان الحماية الاجتماعية وشبكة الامان الاجتماعي حيث تم اعتماد مجموعة من التدابير التي تخفف اثار عملية الاصلاح إذ تم اقرار أول مشروع قانون تأمين صحى وطنى فى ديسمبر 2017, تقوم بموجبه الحكومة بدفع الاقساط عن المواطنين ذوى الدخل المحدود وتوسيع نطاق برنامج المعاشات وبرنامج التغذية المدرسية فى صعيد مصر.

وقالت: “نتيجة لإجراء هذا الاصلاح الجريء استطاع الاقتصاد المصري تحقيق نمو مطرد حيث استطاع الناتج المحلي الإجمالي الوصول إلى 4.1% عن العام المالي 2016/2017 مدفوعا بالاستثمارات كما استطاع معدل الصادرات تحقيق نسبة إيجابية.

كما أضافت وزيرة التخطيط أن مصر احرزت تقدما كبيرا نحو تدعيم النظام المالى الذى يهدف الى خفض العجز فى الميزانية الى مستوى حوالى 9% من الناتج المحلى الاجمالى فى العام المالية 2018/19 وذلك من خلال خفض النفقات وزيادة الإيرادات.

وأكدت خلال كلمتها أن ميزان المدفوعات استطاع تحقيق فائض اجمالى 5.8% من الناتج المحلى الاجمالى خلال 2016/17, مقابل عجز بلغ 0.8% فى العام المالي السابق له.

وأرجعت تلك التطورات إلي زيادة التدفقات فى الحساب الرأسمالى والمالى, مع انخفاض العجز فى الحساب الجارى، متابعة أنه من المستهدف انخفاض العجز فى الحساب الجارى الي حوالى 3-4% من الناتج المحلى الاجمالى فى 2018 مدعومة بزيادة الامدادات من الغاز الطبيعى مع زيادة عدد السائحين الوافدين، كما أشارت إلي ارتفاع الاحتياطى من النقد الأجنبى.

يشار إلى أن د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قد شاركت باجتماع مجلس الأعمال المصري الفرنسي بباريس في أكتوبر الماضي لمناقشة برامج الاصلاح الاقتصادي وأهم المؤشرات التي تم تحقيقها في ضوء تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

