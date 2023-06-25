وزيرة التخطيط: ترسية مشروع تحويل أرض الحزب الوطني لفندق خلال أسبوعين والحكومة لها حصة من العوائد

كشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور هالة السعيد عن ترسية مشروع استغلال أرض الحزب الوطني على كورنيش النيل بالقاهرة على الفائز من التحالفات التي تقدمت وذلك خلال أسبوعين، لتنفيذ مشروع فندقي إداري تجاري.



أكدت السعيد في مداخلة مع برنامج الحكاية، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة إم بي سي مصر، أن الحكومة ستساهم في المشروع الجديد بالأرض عن طريق صندوق مصر السيادي، وسيكون لها حصة من العوائد.

وأشارت إلى هناك قائمة قصيرة تضم 3 تحالفات من القطاع السياحي تقدمت للفوز بالمشروع سيتم الترسية على واحد منهم.



وقالت الوزيرة: “أرض الحزب الوطني هتبقى فندق .. داخلين بالأرض ولنا حصة بمن العوائد .. سنقوم بترسية المشروع خلال أسبوعين .. عملنا دراسات مرورية ودراسات استخدام وكل الدراسات اتعملت وتقدم إلينا مجموعة من المستثمرين والقائمة كانت من 3 مستثمرين في قطاع الفنادق كلها تحالفات وسنرسي المشروع كفندق إدراي تجاري”.



ومن ضمن الشركات المؤهلة للفوز بالمشروع تحالف مكون من الشركة السعودية المصرية للتطوير، وشركة مقاولات “الشعفار” الإماراتية، بجانب شركة “إينوفور” الإنجليزية.



وفي تصريحات سابقة، قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتطوير محمد الطاهر خلال مايو، إن الصندوق السيادي سيعلن الفائز بمشروع تطوير أرض الحزب الوطني على كورنيش النيل في يونيو.