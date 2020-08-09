وزيرة التخطيط ترد على أسئلة عن صندوق التعليم الخيري والحد الأدنى للأجور

ذلك في إطار الحرص علي تطبيق مبادئ الشفافية، والمشاركة المجتمعية.

تابعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الأسئلة الموجهة من السادة المواطنين عبر تطبيق “الوزيرة تُجيب” والذي أطلقته الوزارة أول أمس لتقم الوزيرة الدكتورة هالة السعيد بالإجابة علي الأسئلة الذي استقبلها التطبيق.

وذلك في إطار الحرص علي تطبيق مبادئ الشفافية، والمشاركة المجتمعية.

الوزيرة تجيب عن الهدف من صندوق الاستثمار القومي التعليم

وزيرة التخطيط تطلق تطبيق الوزيرة تجيب

وحول أبرز الأسئلة المطروحة أجابت السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن الهدف من إنشاء صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم.

واوضحت أنه يعد أول صندوق استثمار خيري لدعم التعليم في مصر بعد إتاحة تشريعات سوق رأس المال تأسيس مثل هذا النوع من الصناديق لخدمة أغراض اجتماعية وخيرية.

ايجاد الية للتمويل المستدام لمشروعات التعليم

وتابعت السعيد أن الصندوق تم إنشاؤه بغرض إيجاد آلية لتوفير تمويل مستدام للمشروعات التعليمية، والارتقاء بمستوى المواطن المصري من خلال التعليم إيمانًا من الدولة بأثر التعليم في إحداث طفرة اجتماعية للوطن والمواطن.

إضافة إلى توفير خدمة تعليمية متميزة موجهة للمناطق المحرومة والأكثر احتياجًا، مع إدارة العمل الخيري والوقف بشكل مؤسسي واحترافي.

تحديث رؤية 2030

وحول أسباب قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعملية تحديث رؤية مصر 2030 أجابت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر كانت من الدول السباقة التي وضعت رؤية لها وهي نسخة وطنية عن الأهداف الأممية تمثلت في رؤية مصر 2030.

واضافت أنه وبعد مرور أربع سنوات من إطلاق تلك الرؤية كان لابد من النظر إليها كوثيقة حية ومراجعتها وفقًا للمستجدات والمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، مع مواكبة التغيرات التي طرأت على مؤشرات الاقتصاد المصري بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016 .

إلى جانب مراعاة ضمان اتساق الرؤية مع كل من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والمؤشرات الخاصة بها، وكذلك اتساقها مع أجندة أفريقيا 2063.

آلية تحديث رؤية 2030

وفيما يتعلق بالآلية التي اتبعتها الوزارة في عملية تحديث الرؤية أكدت السعيد حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على اتباع النهج التشاركي أثناء القيام بعملية تحديث رؤية مصر 2030 .

ليتم بالتعاون مع كل شركاء التنمية بكافة أطيافهم، من المؤسسات، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والأكاديميين، والإعلاميين، والمفكرين، مع عدم إغفال دور فئتى الشباب والمرأة.

الوزيرة تجيب عن معايير الحد الأدنى للأجور

وعن تساؤل ما هي المعايير التي سيتم مراعاتها عند تحديد الحد الأدنى للأجور، وما هو دور المجلس القومي للأجور، أجابت السعيد أن المجلس القومى للأجور يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى بمراعاة نفقات المعيشة والوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.

مع وضع السياسات الخاصة بالإنفاق وأنماط الاستهلاك والحدود الدنيا والقصوى للأجور للاستدلال على مستويات وطرق الإنفاق المعيشي للأسر المصرية وتقديم المقترحات فى هذا الشأن، ورسم السياسات القومية للأجور ووضع برامج قومية شاملة لها.

جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قامت بإطلاق تطبيق الهاتف المحمول “الوزيرة تُجيب” وذلك للتواصل مع السادة المواطنين الخميس الماضي وتتابع من خلاله الأسئلة المطروحة للإجابة عليها بأسرع وقت.