استثمار

وزيرة التخطيط تدرس مع رؤساء البنوك وشركات التمويل آليات التمكين الاقتصادى في قرى «حياة كريمة»

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرنس ضم الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة، وطارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، و علاء فاروق، رئيس البنك الزراعى المصرى،…

أحمد عاشور 10:33 ص, الأثنين, 15 فبراير 21 10:33 ص, الأثنين, 15 فبراير 21

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عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرنس ضم الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة، وطارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، و علاء فاروق، رئيس البنك الزراعى المصرى، وأسامة صالح، رئيس شركة أيادي، والمهندس عمرو ابوالعزم، رئيس شركة تمويلى لبحث استراتيجية التمكين الاقتصادي فى القرى والمراكز التي سيتم تطويرها في المرحلة القادمة من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

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وخلال اللقاء تم مناقشة واستعراض تجارب الجهات والمؤسسات المشاركة في الاجتماع في تمويل المشروعات متناهية الصغر التي تتناسب وطبيعة الريف المصرى

كما تم بحث كيفية الاستفادة من هذه التجارب في صياغة آليات تمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ضمن تدخلات حياة كريمة.


وقدمت الدكتورة ندا مسعود، المستشار الاقتصادى لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عرضًا تفصيليًا حول الاستيراتيجية المقترحة للتمكين الاقتصادى في قرى حياة كريمة اعتمادًا على المؤشرات التنموية والمسوح التي قام بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتضمن العرض أهم القطاعات المستهدف الاستثمار بها.

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من جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد أهمية مكون التمكين الاقتصادى وتوفير فرص العمل الكريم ضمن مكونات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وضرورة وضع آليات لتمويل المشروعات المناسبة لكل قرية ومراعاة الميزة التنافسية في كل مجتمع ريفى والاستفادة من التجارب السابقة، والتنسيق وفقًا لما يتم على الأرض من مبادرات تقوم بها وزارات وجهات شريكة.

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ووجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بدراسة مدى إمكانية تنفيذ مرحلة تجريبية لعدد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مركزين وعدد من القرى خلال الأشهر المتبقية من العام المالى الجارى؛ يتم تقييمها والاستفادة منها مع انطلاق العام المالى الجديد والتوسع فيها في كل قرى ومراكز “حياة كريمة”.

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بقلم أحمد عاشور

حاصل علي بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ،يعمل في جريدة المال منذ عام 2010 ويشغل منصب رئيس قسم الاستثمار والنقل بالجريدة.

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