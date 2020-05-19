وزيرة التخطيط : تخصيص 8 مليارات جنيه لمبادرة «حياة كريمة» في العام المالي المقبل

جاء ذلك في كلمتها بفعاليات المؤتمر الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم عبر الإنترنت

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه سيتم تخصيص نحو 8 مليارات جنيه لصالح مبادرة “حياة كريمة” في العام المالي المقبل 2020 /2021.

جاء ذلك في كلمتها بفعاليات المؤتمر الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم عبر الإنترنت ، في إطار الحديث عن منظومة الحماية الاجتماعية ضمن أولويات الحكومة المصرية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزيرة التخطيط إن الحكومة تأخذ الإجراءات الضرورية بشكل استباقي للحد من التأثير العكسي للأزمة الناتجة عن فيروس كورونا المستجد علي الشريحة الأكثر تأثرًا من السكان ومن القطاعات الاقتصادية.

وأضافت أن استراتيجية الحكومة تتضمن احتواء انتشار الفيروس بدون التسبب في إغلاق اقتصادي بجانب دعم الأنشطة الاقتصادية ودعم العمال، وضمان استقرار الدخل ومراقبة التطورات الخاصة بالأزمة وتحديث التوقعات والتقديرات للسياسات بناءً عليها.