اقتصاد وأسواق

وزيرة التخطيط : تخصيص 8 مليارات جنيه لمبادرة «حياة كريمة» في العام المالي المقبل

جاء ذلك في كلمتها بفعاليات المؤتمر الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم عبر الإنترنت
سمر السيد 7:43 م, الثلاثاء, 19 مايو 20 7:43 م, الثلاثاء, 19 مايو 20

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قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه سيتم تخصيص نحو 8 مليارات جنيه لصالح مبادرة “حياة كريمة” في العام المالي المقبل 2020 /2021.

جاء ذلك في كلمتها بفعاليات المؤتمر الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم عبر الإنترنت ، في إطار الحديث عن منظومة الحماية الاجتماعية ضمن أولويات الحكومة المصرية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزيرة التخطيط إن الحكومة تأخذ الإجراءات الضرورية بشكل استباقي للحد من التأثير العكسي للأزمة الناتجة عن فيروس كورونا المستجد علي الشريحة الأكثر تأثرًا من السكان ومن القطاعات الاقتصادية.

وأضافت أن استراتيجية الحكومة تتضمن احتواء انتشار الفيروس بدون التسبب في إغلاق اقتصادي بجانب دعم الأنشطة الاقتصادية ودعم العمال، وضمان استقرار الدخل ومراقبة التطورات الخاصة بالأزمة وتحديث التوقعات والتقديرات للسياسات بناءً عليها.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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