وزيرة التخطيط: تحديد تأثير «كورونا» على الاقتصاد المصرى خلال أسبوع

وأكدت وزيرة التخطيط أنها ستلتقى خلال الأيام المقبلة الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار لتحديد التأثير المتوقع للفيروس على قطاع السياحة

كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن إعداد دراسة وافية عن تداعيات فيروس «كورونا» على الاقتصاد المصرى خلال أسبوع ، وجاء ذلك ردا على تساؤلات الصحفيين على هامش مؤتمر «ريادة الأعمال» بالحامعة الأمريكية.

هالة السعيد تبحث تأثير كورونا على قطاع السياحة

وأكدت وزيرة التخطيط أنها ستلتقى خلال الأيام المقبلة مع الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار لتحديد التأثير المتوقع لفيروس كورونا على قطاع السياحة بعد انتشار الفيروس فى ظل حالة الذعر الشديد الذى يشهده العالم .

وقالت الوزيرة إنه بالتأكيد أن تراجع الاقتصاد الصيني الذي يتحكم في 20% من التجارة العالمية له تأثير على توقعات التجارة العالمية .

12 حالة مصابة بالفيروس على متن باخرة نيلية

وكانت وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية قد أعلنتا عن اكتشاف 12 حالة إيجابية لفيروس «كورونا» ، ولم تظهر عليها أى أعراض ، وقالت بيان نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، إن ذلك تم على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.

وكان الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة ، قد صرح بأنه كان على متن الباخرة سائحة تايوانية من أصل أمريكى وفور عودتها إلى بلادها وتم ورود معلومات من منظمة الصحة العالمية واللوائح الصحية الدولية باكتشاف إصابتها بفيروس كورونا.

وأشار تقرير المنظمة إلى أنها الحالة الأساسية المسببة للعدوى للحالات التي تم اكتشافها (index case)، لافتًا إلى أنه على الفور قامت وزارة الصحة والسكان وفق إرشادات منظمة الصحة باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية حيال المخالطين للحالة وعمل الفحوصات اللازمة.