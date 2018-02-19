وزيرة التخطيط تجتمع مع وفد المدرسة الفرنسية للإدارة

المال - خاص: اجتمعت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مع وفد المدرسة الفرنسية الوطنية للإدارة (ENA)، برئاسة باتريك جيرارد، رئيس المدرسة، على هامش استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى، له أمس، بالقاهرة. تناول الاجتماع مناقشة الأمور الإجرائية، والخطوات التي سيتم اتخاذها للبدء في



المال – خاص:



اجتمعت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مع وفد المدرسة الفرنسية الوطنية للإدارة (ENA)، برئاسة باتريك جيرارد، رئيس المدرسة، على هامش استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى، له أمس، بالقاهرة.

تناول الاجتماع مناقشة الأمور الإجرائية، والخطوات التي سيتم اتخاذها للبدء في وضع المحتوى التدريبي للشباب، وتحديد البرامج، إلى جانب مناقشة عقد التوأمة والخطوات التنفيذية، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الأكاديمية الوطنية المصرية للتدريب وتأهيل الشباب، والمدرسة الوطنية الفرنسية للإدارة، في مجال تدريب الشباب، حسب توجيهات رئيس الجمهورية، بهذا الخصوص.

وصرحت وزيرة التخطيط، على هامش اللقاء، بأن التعاون المصري الفرنسي في مجال التدريب، يأتي في إطار العلاقات المتميزة والروابط التاريخية بين البلدين، كما أكدت أن الاستثمار في البشر هو أغلى أنواع الاستثمار، مشيرة إلى الدور الرئيسي لعملية التدريب في النهوض بمستوي الجهاز الإداري للدولة، وأن الهدف الأول والأخير هو المواطن المصري، لافتة إلى أن العائد من كفاءة الموظف يعود على المواطن، فى تلقى خدمات بشكل أسهل وأسرع، فضلاً عن نشر الشفافية، ومكافحة الفساد.

وأضافت أن ملف تطوير الجهاز الإداري، من أهم الملفات التي تتولاها الوزارة، لأنه العمود الفقري للدولة، وأوضحت أن الوزارة انتهت من استراتيجية بناء القدرات، وتضم عدة محاور رئيسة، هي تدريب الموظفين الجدد بالجهاز الإداري للدولة على أساسيات الخدمة العامة، وتوفير برامج تدريبية حسب المسار الوظيفي، والبرامج التدريبية للإدارة الوسطى وللقيادات، ولأول مرة تطرح الحكومة المصرية برنامج للموظفين على المعاش، بعنوان “بداية جديدة”، وهو يقدم لهم رسائل تشجيعية وسيكولوجية، بالإضافة إلى رسائل تغطى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، كما يساعد البرنامج على اكتشاف الكفاءات، للاستعانة بهم كخبراء متخصصين في المجالات المختلفة.

وأعرب رئيس المدرسة الوطنية الفرنسية للإدارة، عن سعادته بزيارة مصر، مؤكداً تطلعه للتعاون المشترك فى مجال تدريب الشباب المصري لتولي المناصب الإدارية، وكان جيرارد، قد زار موقع الأكاديمية الوطنية للتدريب، بمدينة السادس من أكتوبر، كما عقد لقاء مفتوح مع أعضاء البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وأكد خلال اللقاء على تقديره واعتزازه بما يقدمه الرئيس السيسي للشباب، خاصة في مجال التدريب والتأهيل، مشيداً بمستوى شباب البرنامج، وهو ما يؤكد نجاح التجربة، لافتا إلى أن تجارب نماذج المحاكاة التي إطلع عليها، توازي ما يتم تطبيقه في المدرسة الوطنية الفرنسية للإدارة.