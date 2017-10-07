وزيرة التخطيط تتوقع فوز مصر بثلاثية على الكونغو

خاصتوقعت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، فوز منتحب مصر لكرة القدم على نظيره الكونغولي بثلاثية، في المبارة المزمع اقامتها غدًا الأحد.وقالت "السعيد" إن: "الشعب الذي عبر من الهزيمة للنصر، ومن الاحباط للأمل، في مثل هذه الأيام، ليس كثيرًا عليه أن يتأهل لبطولة كأس العالم لكر

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توقعت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، فوز منتحب مصر لكرة القدم على نظيره الكونغولي بثلاثية، في المبارة المزمع اقامتها غدًا الأحد.

وقالت “السعيد” إن: “الشعب الذي عبر من الهزيمة للنصر، ومن الاحباط للأمل، في مثل هذه الأيام، ليس كثيرًا عليه أن يتأهل لبطولة كأس العالم لكرة القدم”.

وأضافت “السعيد”: “ستفوز مصر بثلاثية، تؤكد جدارتها وأحقيتها في التأهل، وسنشارك في كأس العالم القادمة، روسيا 2018، وستكون هذه فرصة جيدة لتسويق اسم مصر عالميًا”.

واستطرد “نحن نحتاج إلى تحضير كل أسلحة قوتنا الناعمة لتغيير صورتنا الذهنية، وكرة القدم في مقدمتها”.

وأكدت “السعيد” أنها مرتبطة مسبقًا بعدد من الاجتماعات المهمة التي قد تمنعها من حضور مباراة مصر والكونغو غدًا، فى استاد برج العرب، بمدينة الإسكندرية، مستدركة “لكنها على ثقة من أن المصريين سيعيشون ليلة سعيدة غدًا بإذن الله”.