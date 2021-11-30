وزيرة التخطيط تتقدم مسيرة المرأة المصرية على هامش أول قمة نسائية دولية بقصر القبة (صور)

تقدمت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مسيرة المرأة المصرية التي تم تنظيمها على هامش منتدى “الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا” كأول مؤتمر وقمة تفاعلية دولية نسائية، والتي ينظمها المنتدى بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة بقصر القبة بالقاهرة تحت شعار “المرأة المهنية في الحياة العامة”.

شهدت المسيرة مشاركة عدد من الوزراء منهم السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وممثلي الاتحاد الأوربي وعدد من ممثلي منظمات الأمم المتحدة، وسفراء عدد من الدول، وعدد من السيدات المصريات أصحاب المشروعات والتجارب الناجحة والفنانيين والإعلاميين، بهدف تسليط الضوء علي ماحققته المرأة المصرية خلال السنوات الأخيرة.

ويشهد المنتدى حضور عدد كبير من القيادات الحكومية رفيعة المستوى ورؤساء كبرى المؤسسات المحلية والدولية ذات الصلة، وعدد من سفراء دول العالم، وقرابة 1000 قيادة مصرية ودولية وممثلين عن الدوائر الرئيسية فى صنع القرار بمختلف القطاعات، إلى جانب قيادات من المؤسسات الحكومية والخاصة ولفيف من الشخصيات العامة محليًا وإقليميًا.