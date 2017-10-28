وزيرة التخطيط تتفقد مزرعة مصر الخير لتسمين العجول بسيناء

المال - خاصتفقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم السبت، مزرعة مصر الخير لتسمين العجول بمنطقة طور سيناء، أثناء زيارتها للمدينة.وأثنت الوزيرة على محافظة جنوب سيناء، باعتبارها رائدة فى تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتسمين مليون رأس ماشية، وسمنت المحاف

المال – خاص

تفقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم السبت، مزرعة مصر الخير لتسمين العجول بمنطقة طور سيناء، أثناء زيارتها للمدينة.

وأثنت الوزيرة على محافظة جنوب سيناء، باعتبارها رائدة فى تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتسمين مليون رأس ماشية، وسمنت المحافظة 22 ألف رأس ماشية فى السنة بواقع 11 ألف كل 6 شهور، وبالتالي ينعكس ذلك على توفير فرص عمل للشباب بالمزرعة، وتم بالفعل تشغيل 550 شابًا فى دورة التسمين الواحدة بواقع 1100 شاب فى العام.

جاء ذلك علي هامش زيارة “السعيد” لمحافظة جنوب سيناء، وذلك لتفقدها عدد من المشروعات التي يتم تنفيدها بمدينة الطور، عاصمة المحافظة، فضلًا عن بحث استعداداتها لاستقبال منتدي شباب العالم، المقرر أن ينعقد في الفترة من 4 الي 10 نوفمبر المقبل، بمدينة شرم الشيخ.