وزيرة التخطيط تتفقد محور شبرا – بنها

هالة السعيد : "ربط الطرق يُحقق انتقال السكان والعمالة و الانتشار السكاني والتجاري والأنشطة الاقتصادية المتنوعة عبر تسهيل حركة المواطنين والبضائع ا لمال - خاص: تفقدت، اليوم السبت، د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مشروع محور "شبرا-بنها"، وذلك مع هشا

هالة السعيد : “ربط الطرق يُحقق انتقال السكان والعمالة و الانتشار السكاني والتجاري والأنشطة الاقتصادية المتنوعة عبر تسهيل حركة المواطنين والبضائع

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لمال – خاص:

تفقدت، اليوم السبت، د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مشروع محور “شبرا-بنها”، وذلك مع هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات.

وقالت “السعيد” إن ربط الطرق بعضها ببعض يهدف إلى تدعيم شبكة الطرق والمواصلاتK مما يُحقق انتقال السكان والعمالة وتحقيق الانتشار السكاني والتجاري والأنشطة الاقتصادية المتنوعة”.. وتابعت : “من الأهداف التي نسعى إليها تحقيق مستويات عالية من الأمان في قطاع النقل، ووضع اللوائح والإجراءات اللازمة لذلك، ستساهم في تقليل الحوادث عى الطرق بصفة خاصة”.

وأضافت: “المشروع الجديد يُسهل من حركة المواطنين والبضائع، ويحسن من المؤشرات الاتصالية، كما يقوم بتوفير فرص عمل وتخفيض تكلفة نقل السلع وجذب الاستثمارات وتحسين البنية التحتية وسلامة الطرق”.

وكانت “السعيد” قد صرحت أمس أن عملية ربط مناطق الدولة بعضها ببعض بشبكة طرق حديثة وسريعة، هي أحد أهم محفزات الاستثمار، وهي بمثابة إنعاش للعديد من الفرص الاقتصادية في الصناعة والزراعة وغيرها.

يُشار إلى أن المحور الجديد هو أحد نتائج شبكة الطرق القومية، وهو يختصر مسافات كثيرة، ويوفر الكثير من الجهد والوقت، ويساهم في القضاء على معاناة 150 ألف سيارة يوميًأ على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي.

يُذكر أن محور “شبرا – بنها” يتكون من 42 كوبرى و22 نفقًا، ويمتد بطول 42 كم، وهو أول طريق زراعى حر فى مصر، ويسهم فى تخفيف الضغط المرورى عن الطريق الزراعى القديم، ويربط بين دائرى القاهرة الكبرى والدائرى الإقليمي، ويرتبط بطريق بنها ـ الزقازيق الذى يتقاطع معه كوبرى علوي.