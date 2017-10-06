وزيرة التخطيط تتفقد محور شبرا – بنها.. غدًا

المال - خاص تتفقد الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، غدًا السبت، مشروع محور "شبرا - بنها"، مع هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات.وقالت السعيد: إن المحور الجديد هو أحد نتائج شبكة الطرق القومية، ويختصر مسافات كثيرة، ويوفر الكثير من الجهد والوقت، ويسهم في القضاء على

المال – خاص

تتفقد الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، غدًا السبت، مشروع محور “شبرا – بنها”، مع هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات.

وقالت السعيد: إن المحور الجديد هو أحد نتائج شبكة الطرق القومية، ويختصر مسافات كثيرة، ويوفر الكثير من الجهد والوقت، ويسهم في القضاء على معاناة 150 ألف سيارة يوميًا على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي”.

وتابعت السعيد: “عملية ربط مناطق الدولة بعضها ببعض بشبكة طرق حديثة وسريعة هي أحد أهم محفزات الاستثمار، وهي بمثابة إنعاش للعديد من الفرص الاقتصادية في الصناعة والزراعة وغيرها”.

يُذكر أن محور “شبرا – بنها” يتكون من 42 كوبرى و22 نفقًا، ويمتد بطول 42 كم، وهو أول طريق زراعى حر فى مصر، ويسهم فى تخفيف الضغط المرورى عن الطريق الزراعى القديم، ويربط بين دائرى القاهرة الكبرى والدائرى الإقليمي، ويرتبط بطريق بنها ـ الزقازيق الذى يتقاطع معه كوبرى علوي.