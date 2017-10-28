وزيرة التخطيط تتفقد محطة التحلية بجنوب سيناء

المال-خاصتفقدت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم السبت، محطة التحلية بطور سيناء وذلك أثناء زيارتها اليوم لمدينة الطور، عاصمة محافظة جنوب سيناء.وأشادت الوزيرة بسرعة الإنجاز الذى تم بمحطة تحلية المياه بطور سيناء، التي تم تعديل طاقتها من 10 آلاف إلى 30 ألف متر مكعب يومي

المال-خاص

تفقدت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم السبت، محطة التحلية بطور سيناء وذلك أثناء زيارتها اليوم لمدينة الطور، عاصمة محافظة جنوب سيناء.

وأشادت الوزيرة بسرعة الإنجاز الذى تم بمحطة تحلية المياه بطور سيناء، التي تم تعديل طاقتها من 10 آلاف إلى 30 ألف متر مكعب يومي.

وقالت “السعيد” إن: “هذا المشروع يأتي فى إطار اهتمام الدولة بتحلية مياه البحر بالمحافظات الساحلية ليتم استخدامها فى الأنشطة الزراعية حفاظًا على مياه النيل.. وعملية مضاعفة طاقة محطة التحلية ثلاث مرات يأتي لمواكبة حركة التوسع العمراني الكبيرة الذي تشهدها محافظة جنوب سيناء”.

جاء ذلك علي هامش زيارة “السعيد” لجنوب سيناء وذلك لتفقدها عددا من المشروعات التي يتم تنفيدها بمدينة الطور، فضلًا عن بحث استعدادات المحافظة لاستقبال منتدي شباب العالم والذي من المقرر أن ينعقد في الفترة من 4 الي 10 نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.

يُذكر أن مشروع تحلية مياه البحر في مدينة الطور تبلغ تكلفته الإجمالية 430 مليون جنيه، وتم الانتهاء من 80% من إنشاءاته.

