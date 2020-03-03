وزيرة التخطيط تتفقد الوحدة المتنقلة لبرنامج صحة المرأة

تفقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية موقع الوحدة المتنقلة لبرنامج صحة المرأة المتواجدة بمقر الوزارة.

وتقدم الوحدة لعاملات وزارة التخطيط إمكانية الكشف المبكر عن سرطان الثدى.

يأتي ذلك فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية؛ والتى أطلقتها وزارة الصحة للكشف عن أورام الثدى فى عدد كبير من المحافظات باستهداف نحو 28 مليون سيدة.

وقال بيان للوزارة ان وزيرة التخطيط خلال متابعتها لسير العمل داخل الوحدة وجهت وزيرة التخطيط الشكر للعاملين بمقر الوحدة على الجهد المبذول منهم، ووجهت الدعوة للعاملات فى وزارة التخطيط بالتوجه لمقر الحملة لإجراء الكشف والاطمئنان على صحتهن.

واكدت أنه على كل إمرأة التوجه لأقرب مقر لحملة صحة المرأة وإجراء الكشف اللازم الذى توفره الدولة مجانًا بجميع محافظات الجمهورية.

وأشارت إلى انطلاق مبادرة صحة المرأة للكشف المبكر عن سرطان الثدي في يوليو 2019 بتوصية ورعاية من رئيس الجمهورية، والتي تمكنت وفقًا لتقديرات وزارة الصحة والسكان الأسبوع الماضي من فحص 5 ملايين سيدة مصرية مجانًا،

واستضافة وزارة التخطيط الحملة في مقر الوزارة طوال الأسبوع الماضي وفحصت نحو 200 سيدة من الموظفات والعاملات في الوزارة.