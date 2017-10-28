وزيرة التخطيط تتفقد المخبز الآلي بطور سيناء

أحمد عاشور فى إطار جولاتها لتفقد عدد من مشروعات محافظة جنوب سيناء، قامت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم السبت، بتفقد المخبز الآلي بحي الطور الجديد.وأشادت وزيرة التخطيط بمشروع المخبز الآلي لأنه من ضمن المشروعات الحيوية التي تخدم المواطن، ويعمل بطاقة إنتاجية 10

أحمد عاشور



فى إطار جولاتها لتفقد عدد من مشروعات محافظة جنوب سيناء، قامت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم السبت، بتفقد المخبز الآلي بحي الطور الجديد.

وأشادت وزيرة التخطيط بمشروع المخبز الآلي لأنه من ضمن المشروعات الحيوية التي تخدم المواطن، ويعمل بطاقة إنتاجية 10 آلاف رغيف، والتي تُنتج باستخدام أحدث التقنيات وبدون تدخل أيادي بشرية في الإنتاج.

يُذكر أن مشروع المخبز الآلي تم تنفيذه بتكلفة مليون جنيه للإنشاء، و1.5 مليون جنيه للآلات الحديثة.

جاء ذلك على هامش زيارة “السعيد” لمحافظة جنوب سيناء وذلك لتفقدها عددا من المشروعات التي يتم تنفيدها بمدينة الطور، عاصمةالمحافظة، فضلًا عن بحث استعدادات المحافظة لاستقبال منتدى شباب العالم والذي من المقرر أن ينعقد في الفترة من 4 الي 10 نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

