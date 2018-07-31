وزيرة التخطيط تتفقد القوس الشمالي الغربي بالطريق الدائري الإقليمي

المال- خاصتتفقد الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم، برفقة الدكتور هشام عرفات وزير النقل، واللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي أعمال تنفيذ القوس الشمالي الغربي بالطريق الدائري الإقليمي، وذلك برفقة اللواء عادل ترك رئيس هيئة الطرق والكباري.ويتابع الوزراء

المال- خاص

تتفقد الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم، برفقة الدكتور هشام عرفات وزير النقل، واللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي أعمال تنفيذ القوس الشمالي الغربي بالطريق الدائري الإقليمي، وذلك برفقة اللواء عادل ترك رئيس هيئة الطرق والكباري.

ويتابع الوزراء الثلاثة الأعمال النهائية استعدادًا لافتتاح الطريق الممتد من التقاطع مع طريق القاهرة ـ الإسكندرية الزراعي في بنها حتى التقاطع مع طريق القاهرة ـ الإسكندرية الصحراوي بطول 57 كم والمدرج ضمن المشروع القومي للطرق.

يذكر أن القوس الشمالي الغربي من الطريق الدائري الإقليمي، تقوم بتنفيذه وزارة النقل، ويمثل جزءًا مهمًا من الطريق الذي يربط جميع المحاور الطولية السريعة والرئيسية المتجهة من وإلى القاهرة الكبرى، ويهدف لربط الطرق الرئيسية للمحافظات، ويسهم في تخفيف الحركة المرورية العالية على الطريق الدائري الحالي حول القاهرة الكبرى.

واستهدفت خطة العام المالي المنتهي 2017 /2018 تنفيذ استثمارات عامة تعمل على الإسراع من خطى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى ومنها شبكة الطرق القومية، حيث تضمنت الخطة تنفيذ مشروعات ممولة من الخزانة العامة للدولة بنحو 4.819 مليارات جنيه في مشروعات شبكة الطرق القومية التي تنفذها وزارة النقل وبنحو 1.280 مليار جنيه في المشروعات التي ينفذها الجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان، ومنها الطريق الإقليمي (بنها – الإسكندرية) بطول 19 كيلو متر (لكل قطاع ) وبتكلفة إجمالية تبلغ 4.748 مليارات جنيه، منها نحو 1.538 مليار جنيه في خطة عام 17/2018، وطريق شبرا – بنها (الحر) بطول 40 كم وبتكلفة إجمالية 3.587 مليار جنيه، وأدرج منها للمشروع نحو 515 مليون جنيه في خطة عام 17/2018.