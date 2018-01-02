وزيرة التخطيط تتفقد أعمال مشروع الصرف بقفط

المال - خاصقامت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في إطار جولتها بالصعيد وزيارتها لمحافظة قنا، بتفقد أعمال استكمال مشروع الصرف الصحي بمدينة قفط. وأشادت "السعيد" بالمشروعات التي تفقدتها بالمحافظة خلال جولتها وأعمال التطوير الجارية، مشيرة إلى الاهتمام من جانب المحا

المال – خاص

قامت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في إطار جولتها بالصعيد وزيارتها لمحافظة قنا، بتفقد أعمال استكمال مشروع الصرف الصحي بمدينة قفط.

وأشادت “السعيد” بالمشروعات التي تفقدتها بالمحافظة خلال جولتها وأعمال التطوير الجارية، مشيرة إلى الاهتمام من جانب المحافظة، بسرعة الانتهاء من تنفيذها، كما أكدت أهمية مشاركة القطاع الخاص في تلك المشروعات التنموية، باعتباره ضلعًا أساسيًا في المثلث الذهبي لشركاء التنمية.

يُذكر أن تلك الجولة تُعد هي الثالثة لوزيرة التخطيط لإقليم الصعيد خلال الأشهر الثلاثة الماضية، والتي بدأتها من محافظة “الفيوم”، البوابة الشمالية للصعيد أواخر سبتمبر الماضي، كما زارت محافظتي قنا والأقصر في أواخر أكتوبر الماضي، ويأتي ذلك في إطار سلسلة من الزيارات الميدانية إلى صعيد مصر، لتفقد مجموعة من المشروعات التنموية، والوقوف على نسب إنجاز تلك المشروعات.