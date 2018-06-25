وزيرة التخطيط تتجه إلى فرنسا للمشاركة فى أعمال المنتدى الاقتصادى

المال-خاصاتجهت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى صباح اليوم الاثنين إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة فى أعمال المنتدى الاقتصادى حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا والذى يعقده معهد العالم العربى بباريس.تأتى تلك الزيارة فى إطار الحرص على أهمية التواجد على

المال-خاص

اتجهت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى صباح اليوم الاثنين إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة فى أعمال المنتدى الاقتصادى حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا والذى يعقده معهد العالم العربى بباريس.

تأتى تلك الزيارة فى إطار الحرص على أهمية التواجد على الساحة الدولية للتعريف بالإصلاحات الاقتصادية التى تتم فى مصر، فضلاً عن الحرص على تبادل الآراء والخبرات حيث تشارك الوزيرة فى المائدة المستديرة الأولى والتى تأتى بعنوان: “الوضع الاقتصادى الحالى فى مصر: التحديات والفرص”، والمعنية بالوضع الاقتصادى الكلى فى مصر.

ومن المقرر أن يشارك فى المؤتمر أكثر من ٢٠٠ قيادة من أصحاب القرار من الوزراء ورجال الأعمال.

ويأتى هذا المنتدى ضمن إطار فعاليات “الموسم المصرى” الذى ينظمه معهد العالم العربى بباريس، ويتضمن إقامة معرض “ملحمة قناة السويس: من عصر الفراعنة إلى القرن الحادى والعشرين” وذلك بمناسبة مرور 150 عاماً على حفر قناة السويس، كما يهدف المنتدى إلى مناقشة القضايا ذات الصلة بمستقبل العلاقات المصرية الفرنسية، وذلك فى إطار اللقاءات الاقتصادية للعالم العربى، حيث من المقرر أن يتضمن أربع موائد مستديرة سيتم خلالها مناقشة العديد من الموضوعات الاقتصادية.