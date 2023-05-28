وزيرة التخطيط تتابع مشروعات الخطة الاستثمارية بشمال سيناء

غادرت صباح اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، القاهرة متجهة إلى محافظة شمال سيناء، برفقة اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية، وافتتاح عدد من المراكز التكنولوجية بالمحافظة، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين.

وتتضمن أنشطة الزيارة استعراض مشروعات الخطة الاستثمارية للعامين الماليين 22/2023 و 23/2024، وأهداف وآليات وفئات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، إضافة إلى عرض حول تطوير المراكز التكنولوجية، وآخر عن تطوير مدينة العريش.

كما تفتتح الدكتورة هالة السعيد خلال زيارتها لشمال سيناء؛ المراكز التكنولوجية بكل من ديوان عام المحافظة، ومدينة العريش، بالإضافة إلى تفقد عدد من المناطق بالمحافظة.