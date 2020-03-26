وزيرة التخطيط تبحث موازنة الإعلام مع «هيكل»

اجتمعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد مع أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام وذلك لمناقشة موازنة وزارة الدولة للإعلام.

وناقش الاجتماع الدور الإعلامى لعرض وتقديم رؤية مصر 2030 المحدثة للمجتمع.



وخلال اللقاء أشارت وزيرة التخطيط إلى الدور المهم الذى يلعبه الإعلام فى تنمية وتشكيل وعى المجتمع؛ وتأثيره فى الإستراتيجيات المختلفة، بالإضافة إلى اعتبار وسائل الإعلام المتعددة مصدرًا مهمًا من مصادر التوجيه والتثقيف في أي مجتمع.



وأشارت وزيرة التخطيط إلى أهمية دور الإعلام فى دعم خطط الدولة والترويج لأجندة التنمية المستدامة، والتعريف بأهداف الرؤية ومتابعة تنفيذ تلك الأهداف على كل المستويات.



من جانبه، أشاد أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام بالدور والجهد المبذول من قِبل وزارة التخطيط فى تحديث رؤية مصر 2030، مؤكدًا أن الإعلام أصبح اليوم من أهم الوسائل المستخدمة للتخاطب وإيصال الأفكار مع الأفراد والحكومات، وكل طبقات المجتمع، فضلًا عن دور الإعلام فى عملية التنمية.



وقال رامي جلال، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاجتماع شهد عرضا مفصلا لمحاور وأهداف رؤية مصر 2030، والخطط البديلة لعملية الحوار المجتمعي الذى بدأ من محافظة الفيوم أوائل مارس الجاري ثم توقف بفعل الأزمة العالمية لفيروس كورونا المستجد والتي تعين معها تعليق مثل هذه الأنشطة في إطار حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة المصرية في هذا الصدد..

وأضاف جلال أن الاجتماع ناقش تفاصيل الموازنة المالية لوزارة الدولة للإعلام، وسبل توفير التمويل اللازم للوزارة.