وزيرة التخطيط تبحث مع وفد الشارقة التطورات الاجتماعية والاقتصادية

د.هالة السعيد: العلاقات المصرية الإماراتية وطيدة علي كل الأصعدة ونتطلع لمزيد من التعاونالمال- خاص: استقبلت د. هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أمس الأربعاء، بمقر الوزارة وفدًا من حكومة إمارة الشارقة الإماراتية، بهدف بحث التطورات الاجتماعية والاقتصادية الحالية في مصر

د.هالة السعيد: العلاقات المصرية الإماراتية وطيدة علي كل الأصعدة ونتطلع لمزيد من التعاون المال- خاص: استقبلت د. هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أمس الأربعاء، بمقر الوزارة وفدًا من حكومة إمارة الشارقة الإماراتية، بهدف بحث التطورات الاجتماعية والاقتصادية الحالية في مصر، ومدى إمكانية استفادة قطاع الأعمال والقطاعات الأخرى في الشارقة بالإمارات من تلك التطورات، بحضور كبار مسئولي وزارة التخطيط ومسئولي حكومة إمارة الشارقة.. وتضمن اللقاء عرضًا عن أنشطة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري من خبراء الوزارة من المعنيين بالمجالات ذات الاهتمام المشترك. وقالت الوزيرة إن العلاقات المصرية الإماراتية وطيدة علي كل الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية، ونتطلع لمزيد من التعاون في مجالات العمل ذات الاهتمام المشترك بين الدولتين. وخلال اللقاء استعرض د. صالح الشيخ، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري، محاور خطة الإصلاح الإداري، مشيرًا إلى أن وزارة التخطيط تعمل على وضع هيكل نمطي للوزارات المصرية يشمل الاختصاصات الموحدة والمتكررة، مثل إدارات شئون مالية وقانونية ووحدات للموارد البشرية، ووحدات المتابعة ومكاتب الوزراء، كما يتم حاليا استحداث وحدات إدارية جديدة، مثل وحدات الحوكمة، والتدقيق الداخلي، وتحويل إدارات شئون العاملين إلي إدارات للموارد البشرية، وفصل وحدات التخطيط عن وحدات المتابعة والتقييم، إضافة إلى استحداث إدارة متخصصة للمشروعات داخل الوزارات المختلفة، ووحدات لإدارة المخاطر والأزمات داخل الأجهزة الإدارية المختلفة، وهو تطوير لم يحدث مسبقًا في تاريخ الدولة المصرية. وأشار إلى أن هناك إجراءات إصلاحية أخري تأتي في مرحلة لاحقة و سيتم استحداث وحدة الموظف الحكومي، وتقوم بإتاحة الخدمات المختلفة التي يحتاجها الموظف داخل وحدته حتى يتفرغ لأداء عمله، مضيفا أن الوزارة انتهت من إستراتيجية بناء القدرات، والتي تضم محاور رئيسة هي تدريب الموظفين الجدد في الجهاز الإداري للدولة، على أساسيات الخدمة العامة، فضلا عن توفير برامج تدريبية حسب المسار الوظيفي للموظف، كذلك البرامج التدريبية للإدارة الوسطى وللقيادات. وعن محور تحسين الخدمات الحكومية قال إن الوزارة بصدد مراجعة نظام عمل المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين البالغة 140 على مستوي 318 وحدة محلية، ما بين مدينة وحي منتشرة على مستوي الجمهورية، وأن عملية التحديث تشمل تطوير النظم التكنولوجية المعمول بها في تلك المراكز، والتي بدأت تنفيذها بالفعل في محافظات القناة، كما أكد أن نظام التنسيق الإلكتروني إنجاز غير مسبوق أحرزته الوزارة، وأنه لم نتلق شكوى واحدة من أصل 780 ألف طالب تقريبا في هذا العام، مشيرا إلى قاعدة بيانات المواليد والوفيات والتسجيل اللحظي للمواليد والوفيات وربطها بالساعة السكانية. و تناول د. جميل حلمي، مستشار الوزيرة للشئون الاقتصادية، الحديث عن التعاون مع وزارة المالية في التحول إلى موازنة البرامج والأداء ودمجها مع إستراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر2030 والسعي لتطبيق موازنة البرامج والأداء علي كل الوزارات بحلول 2020، مشيرا إلى سلسلة ورش العمل والتدريبات التي قدمتها وزارة التخطيط لباقي الجهات، تطبيقا لمبدأ المشاركة المجتمعية، ومن أجل قيام كل الوزارات بدمج مؤشرات التنمية المستدامة في موازنة البرامج والأداء، مؤكدا أنه يجري العمل حاليا مع 16 وزارة، وقد تمت مناقشة المسودات لتتوافر لدينا الموازنات النهائية بنهاية مارس الجاري، تمهيدا لعرضها علي لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. وحول مشروع رواد 2030، أكدت د. غادة خليل، مديرة المشروع، أنه يهدف إلى الاســتفادة مــن الطاقــات الإبداعيــة لــدى الشباب، وتوظيفهــا لضـمـان تحقيق النمــو الاقتصــادي القائــم عـلـى الابتــكار والإبداع، و أصبح مجال ريادة الأعمال يشكل جزءًا رئيسًا من مستقبل عالمنا، وأحد أهم سبل خلق مجالات جديدة للإبداع والابتكار، والتي من شأنها خلق فــرص عمــل للشباب والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى انتهاء المشروع من إجراء المقابلات الشخصية لاختيار أفضل المتقدمين لمنحة ماجستير ريادة الأعمال بالتعاون الأكاديمي مع جامعة كامبريدج، مشددة علي أن عملية الاختيار تتم بشكل دقيق يراعي توافر كل الشروط الموضوعة للمنحة. واستعرض د. فتحي صقر، مستشار الوزيرة، خلال اللقاء مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول والثاني من العام المالي (17 /2018)، مؤكدًا أن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدي تهدف إلى تحقيق طفرة في النمو الاقتصادي تهيئ السبيل للنهوض بمستويات التشغيل والدخل، والارتقاء بالظروف المعيشية للمواطنين، مشيرا إلى أن اتباع منهج التخطيط بالمشاركة يسمح بتبادل الرؤى حول القضايا الأساسية المطروحة، والتباحث حول كيفية التصدي للمعوقات القائمة وتذليلها، فضلا عن مناقشة البدائل المتاحة لدفع عجلة التنمية والتشغيل في الاقتصاد الوطني. ومن جابهم، قام أفراد الوفد الإمارتي بتكريم الوزيرة، وأثنوا على مجهوداتها خلال الفترة السابقة بالملفات التي تضطلع بها وزارة التخطيط. حضر اللقاء من وفد حكومة إمارة الشارقة، دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، برئاسة سلطان عبد الله بن هده، وعبد العزيز المدفع، نائب مدير إدارة الاتصال الحكومي، و عمرو صالح، المستشار الاقتصادي للدائرة، و مريم السويدي، نائب مدير إدارة الشئون الصناعية، ومن دائرة العلاقات الحكومية الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس الدائرة، و علي الكتبي، المسئول عن العلاقات الدولية والبحوث، وعدد من الحضور من هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية “رواد”، وجمعية الشارقة التعاونية.

