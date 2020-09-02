وزيرة التخطيط تبحث مع سفير العراق تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري

استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد نايف الدليمي، سفير جمهورية العراق ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.. لمناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى الأهمية الاستراتيجية للعلاقات بين مصر والعراق الشقيق، وما تشهده هذه العلاقات من زخم وتطور ملحوظ في الفترة الأخيرة.

يأتي ذلك في ضوء مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الثلاثية بين مصر والأردن والعراق في عمان وذلك في 25/8/2020.

وزيرة التخطيط : تأسيس مرحلة قادمة من التكامل الاستراتيجي

وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد

ولفتت وزيرة التخطيط إلى ما تناولته القمة من بحث سبل تعزيز التعاون الثلاثي المشترك.. وذلك في مختلف المجالات بين الدول الثلاث خاصة تلك التي تتعلق بالطاقة والربط الكهربائي والبنية الأساسية والغذاء، وتعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.

وكل ذلك بهدف تأسيس مرحلة قادمة من التكامل الاستراتيجي بين الدول الثلاث، قائمة على الأهداف التنموية المشتركة.

وزيرة التخطيط : توضح تفاصيل التعاون الثلاثي

وزيرة التخطيط خلال لقائها مع السفير العراقي

ولفتت السعيد إلى الإجراءات التنفيذية التي بدأت كل من مصر والأردن والعراق في اتخاذها لزيادة معدلات التجارة والاستثمار خلال الفترة المقبلة، بعد نحو شهرين من القمة الرئاسية الثلاثية التي عقدت بالقاهرة مارس 2019.

وأشارت إلى اتفاق وزراء التجارة والصناعة في الدول الثلاث على وضع خطط وآليات جديدة لتنشيط التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري المشترك .

وذلك بما يحقق التكامل وفق جدول زمني محدد وبمشاركة من القطاع الخاص المصري والعراقي والأردني.

وسلطت السعيد الضوء على مشروع مذكرة التفاهم بين البلدين في مجالات رسم السياسات والتعاون الدولي والاقليمي والتي من المنتظر توقيعها خلال أعمال اللجنة المصرية العراقية المشتركة القادمة.

وتتضمن التعاون في مجال تبادل الزيارات والخبرات والمعلومات والبحوث والدراسات التخطيطية والإحصائية.. وذلك للاستفادة من تجارب البلدين في مجالات التخطيط الاقتصادي والإقليمي وتقديم المقترحات والتوصيات، وبما يساهم في تطوير العمل بأجهزة التخطيط بالبلدين وتبادل الزيارات الميدانية بينهم لنقل وتبادل الخبرات.

وأوضحت السعيد أن مشروع مذكرة التفاهم يتضمن تبادل الخبرات التخطيطية علي المستوي الاستراتيجي والمركزي والقطاعي والإقليمي، التدريب الإحصائي فيما يتعلق بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

إلى جانب تبادل الخبرات في مجال خطط وموازنة البرامج والأداء ومنظومة متابعة الأداء الحكومي ورفع كفاءة الاستثمار العام ، فضلا عن التعاون في مجال بناء القدرات وتوفير برامج التدريب المختلفة في مجال التخطيط والتخطيط الاستراتيجي.

وعلاوة على الحسابات القومية وبرامج الدرجات العلمية المختلفة والتعاون في مجال توفير الخبرات التخطيطية المختلفة لتطوير أجهزة التخطيط المختلفة للجانبين العراقي والمصري.

كما تتعاون فى مجال التعدادات السكانية وتعدادات المنشآت الإقتصادية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات الناجحة، تبادل الخبرات بشأن آليات المتابعة الوطنية لبرامج عمل الحكومة.

وأضافت السعيد أن مشروع مذكرة التفاهم يتضمن أيضا تشكيل لجنة برئاسة كل من وزير التخطيط بجمهورية العراق ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمصر.

وبهدف دفع عملية التعاون بين البلدين وتبادل الرأي والمشورة وفقا لما ورد ببنود هذة المذكرة.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال اللقاء أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تتسم بإتساع أفاقها وتعدد مجالاتها وتوافر إمكانيات تطويرها مستقبلًا للتنوع الذي تمتاز به اقتصاديات البلدين .

وكل ذلك يسهم في النهوض بهذه العلاقات وبالتبادل التجاري والاستثمار الصناعي والزراعي والطاقة والسياحة والبناء والتشييد وغيرها، وتنظم هذه العلاقات اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف تتمثل بالبروتوكول التنفيذي الثنائي ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أو في إطار النطاق الإسلامي ممثلًا بمنظمة المؤتمر الإسلامي.

العراق أصبح ساحة جاذبة للاستثمار

وذلك بعد تحقيق النصر النهائي على عصابات داعش الإرهابية واستقراره أمنيًا وانفتاحه سياسيًا على محيطه الإقليمي والدولي.

وأشار السفير العراقي إلى أهمية توافق استراتيجية التعاون بين البلدين الشقيقين، الى جانب رغبة العراق في أن تكون الشركات المصرية حاضرة وبقوة لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات، مُتمنياً لمصر الشقيقة الكبرى، دوام التقدم والرِفعة والازدهار.