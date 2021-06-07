وزيرة التخطيط تبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي سبل تعزيز العلاقات الثنائية

هالة السعيد: العناصر الرئيسية للخطة الاستثمارية للعام المالي تضع على رأس أولوياتها زيادة الاستثمار في رأس المال البشري

التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالسفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبى في مصر، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وحضر اللقاء إبراهيم العافية مسئول قطاع التعاون بالاتحاد الأوروبي في القاهرة، ونيفين أحمد مديرة برامج الحوكمة والمساواة بين الجنسين والنوع الاجتماعي.

وخلال الاجتماع استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مجالات وملفات عمل الوزارة، كما استعرضت الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا على الاقتصاد المصرى، وكذلك الاستراتيجية الاستباقية التي اتخذتها مصر للتعامل مع الأزمة، مؤكدة أن الحكومة المصرية اتخذت عددًا من الإجراءات في وقت مبكر للتخفيف من الأثار السلبية للأزمة على الفئات الأكثر فقرًا من السكان.

وأوضحت أن الاستراتيجية التي اتخذتها مصر للتعامل مع تفشي الوباء، ركزت على تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين والنشاط الاقتصادي.

هالة السعيد: قطاع الخدمات اللوجستية من القطاعات ذات الأولوية

وأضافت السعيد أن العناصر الرئيسية للخطة الاستثمارية للعام المالي تضع علي رأس أولوياتها زيادة الاستثمار في رأس المال البشري، خاصة قطاعات التعليم والصحة لزيادة القدرات وميكنة الخدمات.

لافتة إلى أن قطاع الخدمات اللوجستية من القطاعات ذات الأولوية، مؤكدة سعي الحكومة لدعم تطوير سلاسل التوريد، واتخاذ الاحتياطات اللازمة من اضطرابات وخاصة للسلع الاستراتيجية مثل الأغذية والأدوية.

كما تناولت الحديث حول برنامج الإصلاحات الهيكلية، حيث ذكرت أن الحكومة المصرية تلتزم بمتابعة المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح.

موضحة أن المرحلة الثانية من البرنامج تستهدف القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جريئة وبناءة، من أجل تشجيع النمو الشامل والمستدام، وخلق فرص عمل جديدة، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج، إلى جانب تحسين مناخ الأعمال، وتوطين الصناعة، وتعزيز القدرة التنافسية لصادرات مصر من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة.

وتطرقت وزيرة التخطيط لرؤية مصر 2030، فقالت أن عملية التحديث مستمرة، وفقًا للتغيرات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

مشيرة إلى الجهد التشاركي الذي تقوم به الوزارة بالتعاون مع جميع الوزارات وجميع أصحاب المصلحة من القطاع الخاص والمجتمع المدني، في تحديث الرؤية.

وتطرق اللقاء إلى برامج الاتحاد الأوروبي الجارية والمقترحات الرئيسة للتعاون مع مصر، حيث أكدت السعيد حرص الدولة علي تعزيز سبل التعاون مع الاتحاد الأوروبي.

كما تطرقت السعيد بالحديث خلال اللقاء إلى أبرز ملفات عمل الوزارة والمجالات التي تعمل عليها.

ومن جانبهم أثني أعضاء وفد الاتحاد الأوروبي علي المجهود التي تبذله الدولة المصرية للارتقاء بحياة المواطن المصري، وكذا النتائج الاقتصادية الإيجابية والتي تعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.

كما أعرب الحضور عن اهتمامهم بتعزيز التعاون مع الحكومة المصرية سياسيًا واقتصاديًا.

واشاد سفير الاتحاد الاوربي بالعلاقات مع مصر باعتبارها شريك اساسي في منطقة الشرق الاوسط، واكد علي تطلعه لمزيد من التعاون وتعميق الشراكة مع مصر في المجالات كافة.