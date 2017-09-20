وزيرة التخطيط تبحث مع سفير الإمارات سبل التعاون

أحمد عاشور استقبلت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة، المهندس جمعة مبارك الجنيبي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى القاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية. واستعرض الجانبان فرص وسبل التعاون المشترك في المستقبل القر

أحمد عاشور

استقبلت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة، المهندس جمعة مبارك الجنيبي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى القاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

واستعرض الجانبان فرص وسبل التعاون المشترك في المستقبل القريب، وكيفية الاستفادة من التجربة الإماراتية في التطوير المؤسسي والموارد البشرية وحسن توظيفها، وفق بيان.

وأعربت “السعيد” عن رغبتها في تعزير التعاون الثنائي في مجالي التخطيط والإصلاح الاداري وتعزيز كفاءة الجهاز الحكومي المصري، ورفع قدرته للارتقاء بالخدمات العامة المقدمة للمواطنين وكذلك خدمة الاقتصاد المصري.

وقالت “السعيد”: “نتطلع للمزيد من التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، خصوصًا في تلك المجالات التي حققت بها الإمارات قفزات واسعة، مثل ملف الإصلاح الإداري ورفع كفاءة المؤسسات”.

وقدمت “السعيد” الشكر لمواقف الإمارات المؤيدة والمساندة لتطلعات الشعب المصري.

من جانبه أشاد السفير الإماراتي بالقاهرة بتطور وخصوصية العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، بفضل القيادة الحكيمة للدولتين.

وثمن الدور المهم الذى تقوم به وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بشكل عام في تطوير العلاقات بين البلدين.

وأكد أن الإمارات العربية المتحدة لن تألوا جهدًا في دعم التطوير والتنمية في جمهورية مصر العربية الشقيقة.

كما وجه الدعوة لوزيرة التخطيط وفريق عملها لزيارة الإمارات العربية المتحدة في أقرب وقت.

