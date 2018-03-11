وزيرة التخطيط تبحث مع رئيس الوزراء موقف برنامج التنمية المحلية في سوهاج

المال-خاص:

بحثت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الأحد مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بمحافظتي سوهاج و قنا بإقليم الصعيد وذلك في اجتماع حضره وزراء التعاون الدولي والاستثمار والتنمية المحلية.

ناقشت السعيد الإجراءات التي تمت في إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والتي تضمنت مراجعة الخطط والرؤى الاستراتيجية لعدد من المشروعات المنفذة في إطار البرنامج والذي يوفر تمويل يصل إلى 500 مليون دولار على عدة سنوات، والقيام بزيارات ميدانية لمراجعة المشروعات المقترحة من الأجهزة التنفيذية كما تم بحث الاعداد المبدئي لخطة المشروعات المقترح تمويلها من البرنامج، إلي جانب مراجعة الإطار المؤسسي لوحدات التنفيذ المحلية بالمحافظتين، والعمل على تحقيق التكامل النوعي والجغرافي للمشروعات المنفذة.

ووجه رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء بأهمية الإسراع في معدلات تنفيذ هذا البرنامج والانتهاء منه نهائياً في أقرب وقت، مشدداً على ضرورة دراسة كافة الجوانب المتعلقة بالبرنامج والموقف التنفيذي له، كما تمت الإشارة الى ان البرنامج يتضمن عدداً من الأهداف في مقدمتها بناء قدرات المواطنين من خلال النهوض بقطاع الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر لمعالجة نسب الفقر، إلى جانب التوسع في إقامة مناطق لوجستية تدعم حركة التجارة الداخلية، وكذا إقامة معارض صغيرة بالمحافظات لتوفير احتياجات أبناء تلك المحافظات، على أن يتم النظر في تعميم التجربة على المحافظات الأخرى بالصعيد.