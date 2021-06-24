وزيرة التخطيط تبحث مع السفير الهندي أوجه التعاون بين البلدين

السفير: هناك العديد من الفرص للتعاون مع مصر في المجال الصحي

استقبلت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أجيت جوبتيه سفير الهند لدى جمهورية مصر العربية لبحث أوجه التعاون الثنائي بين الدولتين.

وفي بداية اللقاء، رحبت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالسفير أجيت جوبتيه وتمنت له التوفيق في عمله بالقاهرة، وأكدت علي عمق العلاقات التاريخية بين مصر والهند حيث ترتبط الدولتان بعلاقات تاريخية.

وأعربت السعيد عن أمنياتها بالشفاء العاجل لمصابي فيروس كورونا المستجد بالهند، وانخفاض أعداد المصابين.

واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال اللقاء عددًا من ملفات عمل الوزارة، كما أشارت إلى ملامح رؤية مصر 2030 وعملية التحديث التي تتم على الرؤية لتواكب المستجدات العالمية وكذا ملامح الخطة الاستثمارية للدولة. الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والسفير الهندي

كما استعرضت الوزيرة كذلك عددًا من المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها وعلي رأسها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، فضلًا عن مجالات عمل الجهات التابعة لوزارة التخطيط والتي تتضمن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومعهد التخطيط القومي، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، مشيرة إلى الوحدات الداخلية بالوزارة ومنها وحدة النمذجة ووحدة التنمية المستدامة، ووحدة الاقتصاد الكلى، متابعة الحديث حول مشروع رواد 2030 وما يقدمه من نشر فكر ريادة الأعمال والعمل الحر بين الشباب.

من جانبه، أشار السفير الهندى إلى العلاقات المصرية الهندية التاريخية، متمنيًا توسع العلاقات المصرية الهندية الاقتصادية، مؤكدًا نجاح تجارب الشركات الهندية في مصر وتمني تكرارها وتوسعها، مضيفًا أن هناك العديد من الفرص للتعاون مع مصر في المجال الصحي، و فى عدد من الصناعات المختلفة، كما اختتم الطرفان اللقاء بتبادل الهدايا التذكارية.