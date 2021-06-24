استثمار

وزيرة التخطيط تبحث مع السفير الهندي أوجه التعاون بين البلدين

السفير: هناك العديد من الفرص للتعاون مع مصر في المجال الصحي
محمود محسن 4:04 م, الخميس, 24 يونيو 21 4:04 م, الخميس, 24 يونيو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

استقبلت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أجيت جوبتيه سفير الهند لدى جمهورية مصر العربية لبحث أوجه التعاون الثنائي بين الدولتين.

وفي بداية اللقاء، رحبت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالسفير أجيت جوبتيه وتمنت له التوفيق في عمله بالقاهرة، وأكدت علي عمق العلاقات التاريخية بين مصر والهند حيث ترتبط الدولتان بعلاقات تاريخية.

وأعربت السعيد عن أمنياتها بالشفاء العاجل لمصابي فيروس كورونا المستجد بالهند، وانخفاض أعداد المصابين.

اقرأ أيضا  مصارف ترغب فى التعاون الاستراتيجى لتقديم التمويل للعاملين بـ«تيدا»

واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال اللقاء عددًا من ملفات عمل الوزارة، كما أشارت إلى ملامح رؤية مصر 2030 وعملية التحديث التي تتم على الرؤية لتواكب المستجدات العالمية وكذا ملامح الخطة الاستثمارية للدولة.

وزيرة التخطيط
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والسفير الهندي

كما استعرضت الوزيرة كذلك عددًا من المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها وعلي رأسها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، فضلًا عن مجالات عمل الجهات التابعة لوزارة التخطيط والتي تتضمن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومعهد التخطيط القومي، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، مشيرة إلى الوحدات الداخلية بالوزارة ومنها وحدة النمذجة ووحدة التنمية المستدامة، ووحدة الاقتصاد الكلى، متابعة الحديث حول مشروع رواد 2030 وما يقدمه من نشر فكر ريادة الأعمال والعمل الحر بين الشباب.

اقرأ أيضا  حوارات «صوت مصر» تناقش مستقبل السياحة الرياضية في مصر وتشجيع الاستثمار وريادة الأعمال

من جانبه، أشار السفير الهندى إلى العلاقات المصرية الهندية التاريخية، متمنيًا توسع العلاقات المصرية الهندية الاقتصادية، مؤكدًا نجاح تجارب الشركات الهندية في مصر وتمني تكرارها وتوسعها، مضيفًا أن هناك العديد من الفرص للتعاون مع مصر في المجال الصحي، و فى عدد من الصناعات المختلفة، كما اختتم الطرفان اللقاء بتبادل الهدايا التذكارية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمود محسن

ملف الكاتب محمود محسن

اقرأ أيضاً

وزيرة التعاون الدولي ومسئولة ببنك الاستثمار الأوروبي تبحثان استراتيجية 2021/ 2027

السيد فؤاد 2:56 م, الخميس, 24 يونيو 21

مصر تسترد 3 قطع أثرية خرجت منها بطريقة غير شرعية

دعاء محمود 2:50 م, الخميس, 24 يونيو 21

الإنتاج الحربى: إرسال روابط للوزارات والشركات للتسجيل في المرحلة الأولى فى مبادرة إعداد كوادر رقمنة الصناعة

أحمد اللاهوني 12:59 م, الخميس, 24 يونيو 21

ترحيب واسع من قطاع الأعمال بتأجيل تطبيق التسجيل المسبق للبضائع 3 أشهر

السيد فؤاد 7:27 ص, الخميس, 24 يونيو 21

286 مليون جنيه حجم أعمال مقاولات تنفذها «مختار إبراهيم» فى سوهاج

المال - خاص 6:40 ص, الخميس, 24 يونيو 21

«التنمية المحلية» تخطط لتطوير15 سوقا عشوائية قبل نهاية 2021

عصام عميرة 6:35 ص, الخميس, 24 يونيو 21