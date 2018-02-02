وزيرة التخطيط تبحث فرص التعاون مع الأمم المتحدة

المال - خاصعقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري -أمس الخميس- اجتماعًا، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، مع وفد من الأمم المتحدة، لمناقشة فرص دعم مكاتب الأمم المتحدة لمهام وخطط الوزارة والتي تتعلق بتنفيذ خطط الدولة، وتلبية احتياجات المواطن المصري من توجيه موارد الدولة للخدمات الأساسية على الوج

المال – خاص

عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري -أمس الخميس- اجتماعًا، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، مع وفد من الأمم المتحدة، لمناقشة فرص دعم مكاتب الأمم المتحدة لمهام وخطط الوزارة والتي تتعلق بتنفيذ خطط الدولة، وتلبية احتياجات المواطن المصري من توجيه موارد الدولة للخدمات الأساسية على الوجه الأمثل، إضافة إلى المتابعة الدقيقة لمدى تنفيذ أهداف تلك الخطط وربطها مع أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والأهداف الأممية.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري: “يأتي هذا الاجتماع في إطار سعي وزارة التخطيط إلى تعزيز أواصر التعاون مع منظمة الأمم المتحدة ومكاتبها في مصر، لدعم جهود الوزارة في تحقيق مهامها وأهدافها إلى جانب تحسين الكفاءة العامة”.

وأضافت السعيد: “ستقوم وزارة التخطيط بالتعاون مع الوزارات المعنية بتحديد عدد من المشروعات ذات الأولوية للتعاون بصددها مع مكاتب الأمم المتحدة للاستفادة من خبراتها، ما سيسهم في تعزيز كفاءة عملية تنفيذ الخطط العامة والاستثمارية للدولة، وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030”.

من جانبه، أكد ديكتاس- ممثل سكرتير عام الأمم المتحدة في مصر، والمنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خلال الاجتماع عن بالغ التقدير لمبادرة ووزارة التخطيط لعقد هذا اللقاء وإتاحة الفرصة للتعرف بشكل مباشر علي مسئولي الوزارة، وطبيعة مهامهم التخطيطية والتنموية والاقتصادية ورؤيتهم حول النهوض بالملفات المختلفة.

وأعرب ديكتاس عن استعداد مكاتب الأمم المتحدة لتقديم كافة أوجه المساندة لتلك الجهود، والمشاركة في توفير عناصر الدعم المطلوبة لمسئولي وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لقيامهم بالمهام المحورية المسنوده إليهم بالشكل الأمثل.

وصرح المستشار حازم زكي، مستشار الوزيرة للعلاقات الدولية، ومدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة عقب الاجتماع، بأن الوزيرة ومسئولو الوزارة حرصوا خلال اللقاء علي تحديد المجالات ذات الأولوية، والتي تعود بالنفع المباشر علي جهود الدولة للتعاون بصددها مع مكاتب الأمم المتحدة، وذلك في ظل توفر الخبرات الدولية لديها في تلك المجالات.

وأضاف أنه تم الاتفاق علي خطوات واضحة لتلقي الدعم والمساندة الفنية حيال تلك الأولويات في أقرب وقت، وذلك عقب دراسة أبعادها المختلفة مع الجهات المعنية الأخرى بالدولة، مما سيؤدي في النهاية إلى تعزيز كفاءة تنفيذ الخطط العامة والاستثمارية، وربطها بأهداف التنمية المستدامة المحلية والدولية، والوصول للغايات المرتبطة بتطبيق إستراتيجية التنمية المستدامة.

وشارك في الاجتماع ممثل سكرتير عام الأمم المتحدة في مصر والمنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكذا رؤساء مكاتب منظمة العمل الدولية، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الزراعة والأغذية، إلى جانب حضور عدد من ممثلي صندوق الأمم المتحدة للسكان، برنامج التنمية الصناعية التابع للأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة، بالإضافة لممثلين وزارة الخارجية، ووزارة التنمية المحلية.