وزيرة التخطيط تبحث تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية الخاصة بتقرير التنمية البشرية في مصر 2021

هالة السعيد: تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 من أهم التقارير الدولية التي ترصد وضع التنمية البشرية على مستوى العالم، مشيرة إلى أن التقرير يعكس قدرة الدولة المصرية

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع الدكتور عادل عبداللطيف، الخبير بالأمم المتحدة ومستشار تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 “التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار”، والدكتور خالد زكريا، المؤلف الرئيسي للتقرير، وذلك لدراسة تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية خلال حفل إطلاق تقرير التنمية البشرية.



حضر الاجتماع الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والسفير حازم خيرت، مستشار وزيرة التخطيط للتعاون الدولي.



وقالت الدكتورة هالة السعيد إن تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 من أهم التقارير الدولية التي ترصد وضع التنمية البشرية على مستوى العالم، مشيرة إلى أن التقرير يعكس قدرة الدولة المصرية، وحرصها على إنتاج البيانات وإتاحتها، كما يتناول التقرير جميع قضايا التنمية بما يجعله بمثابة الراصد الدقيق لحالة التنمية في مصر بتحدياتها وإنجازاتها.



وناقش الاجتماع دراسة آثار الصراعات والنزاعات في الشرق الأوسط وتكلفة النزاعات وتأثيرها علي عملية التنمية، كما ناقش الحضور البدء في إعداد تقارير التنمية البشرية على مستوى المحافظات وذلك تماشيًا مع استراتيجية توطين أهداف التنمية المستدامة.



وتم خلال اللقاء الاتفاق على عقد عدد من اللقاءات مع الخبراء والوزارات المعنية لدراسة نتائج التقرير وتضمينها في الخطط الاستراتيجية لكل وزارة ووضع برامج تنفيذية للتعامل مع نتائج التقرير، والاتفاق على البدء في خطوات إصدار تقرير التنمية البشرية القادم عام 2023 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.