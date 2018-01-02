وزيرة التخطيط تبحث تنفيذ برنامج تنمية الصعيد بقنا

السعيد: "سعيدة لوجودي بقنا للمرة الثانية خلال أقل من شهرين.. والصعيد في قلب خطط التنمية"المال-خاصالتقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا وعددا من أعضاء مجلس النواب ومجموعة من القيادات التنفيذية بالمحافظة صباح اليوم، لمناقشة بعض الملفات من ضم

السعيد: “سعيدة لوجودي بقنا للمرة الثانية خلال أقل من شهرين.. والصعيد في قلب خطط التنمية”

المال-خاص

التقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا وعددا من أعضاء مجلس النواب ومجموعة من القيادات التنفيذية بالمحافظة صباح اليوم، لمناقشة بعض الملفات من ضمنها بحث خطط تنفيذ مشروعات برنامج تنمية الصعيد.

وقالت السعيد:”سعيدة لوجودي بقنا للمرة الثانية خلال أقل من شهرين”، مؤكدة أن الصعيد في قلب خطط التنمية.

وأوضحت السعيد أنه تم اعتماد المشروعات التي سيتم تنفيذها بقرض البنك الدولي، ومن المقرر بدء العمل بها خلال أيام وذلك في اللجنة التيسيرية برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

وتابعت: نركز على المناطق الأكثر احتياجا والتي تعاني من فجوات تنموية، مشيرة إلى أن القروض والمنح تعد وسائل لتنفيذ الخطط المستهدفة.



وعن برنامج تنمية الصعيد الممول من قرض البنك الدولي أوضحت السعيد أن المشروع يضم مكونا للتطوير التكنولوجي وآخر للتطوير المؤسسي وبناء القدرات، جاء ذلك علي هامش جولتها التفقدية اليوم بمحافظة قنا.

يُذكر أن تلك الجولة الثالثة لوزيرة التخطيط لإقليم الصعيد خلال الأشهر الثلاثة الماضية، والتي بدأتها من محافظة “الفيوم”، البوابة الشمالية للصعيد أواخر سبتمبر الماضي، كما زارت محافظتي قنا والأقصر في أواخر أكتوبر الماضي، ويأتي ذلك في إطار سلسلة من الزيارات الميدانية إلى صعيد مصر، لتفقد مجموعة من المشروعات التنموية، والوقوف على نسب إنجاز تلك المشروعات.