وزيرة التخطيط تؤكد أهمية المرصد الإحصائي في صياغة الرؤى الاستراتيجية لتحقيق التنمية

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن أهمية المرصد الإحصائي المصري تأتي تأكيدا للأهمية التي تمثلها البيانات الإحصائية كمدخل لا غنى عنه في صياغة الرؤى والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ومتابعة تنفيذها سواء في الإطار الوطني أو الدولي.

وأشارت إلى أهمية وجود مرصد إحصائي وطني يعرض من خلاله البيانات الإحصائية المصرية في المجالات المختلفة لرصد الواقع المصري الاجتماعي والاقتصادي والبيئي والاهتمام بتوعية المواطن وتنمية قدراته ثقافيا وفكريا في إطار توجه الدولة نحو “بناء المواطن المصري”.

وتابعت: إن ذلك يسهم كذلك في التأكيد على أهمية البيانات والمعلومات كنقاط ارتكاز في التخطيط والتنمية واتخاذ القرارات الصحيحة، خاصة في ظل وجود الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء العريق على مستوى الشرق الأوسط والذي يساهم في تعزيز جهود الدولة لتوفير البيانات على المستوى القومي.

ونوهت الوزيرة إلى أن المرصد من المخطط ربطه لاحقاً ببعض الجامعات والميادين العامة في المحافظات، حيث يساهم في تعظيم الاستفادة من البيانات التي يوفرها الجهاز، والتي تتضمن نتائج تعداد السكان والإسكان والمنشآت عام 2017، ومسح الدخل والانفاق والاستهلاك عام 2019/ 2020، وغيرها من المسوح وقواعد البيانات التي يوفرها الجهاز، ليرصد من خلالها المؤشرات التي تعكس نتائج الجهود التنموية للدولة.

وأوضحت أن تلك المؤشرات ترتبط بشكل وثيق بحياة المواطن والأسرة المصرية، متضمنة معدلات التضخم والبطالة والميزان التجاري ومتابعة المؤشرات الخاصة بالتحدي التنموي المرتبط بالنمو السكاني المتزايد، والذي يؤثر بشكل سلبي في نصيب الفرد من عوائد التنمية.

ولفتت إلى أن البيانات التي يعرضها المرصد تعكس كذلك التحديات التي تواجه جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، مؤكده أهمية الاستفادة من تلك البيانات عند تناول الإعلام لموضوعات تتعلق بها، خاصة مع الأهمية القصوى التي توليها الدولة للدور الذي يلعبه الإعلام بوسائله المختلفة في نشر وتنمية الوعي الصحيح بقضايا التنمية.

وأكدت أن الاعلام يمثل شريكا أساسيا في عملية التنمية، وقناة التواصل الرئيسية مع كل فئات المجتمع.

جاء ذلك خلال إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن الإطلاق الرسمي للمرصد الإحصائي المصري “بيانات مصر “، بحضور اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.