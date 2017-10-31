وزيرة التخطيط: تأخرنا في قرار تحرير سعر الصرف

- هالة السعيد: الحماية الاجتماعية الحقيقية لأي مواطن هو خلق فرصة عملأحمد عاشور: أكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن مصر تأخرت في اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف، وإن الدولة كانت تدعم سعر الصرف، وهذا معناه دعم مباشر للمنتجات التي نستوردها، وبالتالي فقد كان هن

– هالة السعيد: الحماية الاجتماعية الحقيقية لأي مواطن هو خلق فرصة عمل



أحمد عاشور:

أكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن مصر تأخرت في اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف، وإن الدولة كانت تدعم سعر الصرف، وهذا معناه دعم مباشر للمنتجات التي نستوردها، وبالتالي فقد كان هناك تحيزًا ضد الصناعة الوطنية.

وعن معدل الأسعار، قالت السعيد إن معدل الزيادة في الأسعار بدأ في الانخفاض رغم الترشيد الثاني في دعم الطاقة في يونية من هذا العام، و40% من رفع السعر نتيجة منظومة النقل ولوجستياته”.

وعن إجراءات الوقاية من بعض آثار تحرير سعر الصرف، قالت السعيد: “قمنا بثلاثة أمور على التوازي؛ وهي رفع سعر الفائدة لصغار المدخرين، مع طرح المنتجات بأسعار مدعمة في منافذ منتشرة في كل المحافظات، وتقوية جهاز حماية المستهلك”. وأضافت السعيد: “هذا بجانب، قمنا بضخ 85 مليار ببرامج الحماية الاجتماعية، هو من الوفر الذي تحقق عبر ترشيد الدعم، فضلًا عن 8 مليارات في تكافل وكرامة، وهو برنامج مشروط بعدة أمور منها التعليم والصحة وغيرهما”.

وقالت السعيد إن الحماية الاجتماعية الحقيقية لأي مواطن هو أن أخلق له فرصة عمل حقيقية.. والمجتمع المصري مجتمع شاب، ونحتاج إلى برامج جيدة من التعليم والتدريب، ونحن نُكمل ملف التعليم بمنظومة تدريب مُحكمة”.

جاء ذلك في لقائها، الثلاثاء، ببرنامج “العاشرة مساءً” مع الإعلامي وائل الإبراشي على قناة “دريم”.