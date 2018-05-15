وزيرة التخطيط : بدء طرح الشركات الحكومية في البورصة بعد العيد

أحمد عاشور: قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري أن الحكومة تستهدف بدء طرح الشركات التابعة لها في البورصة بعد العيد الفطر مباشرو مضيفة أن المرحلة الأولي تضم مابين 4 و6 شركات. وأضافت الوزيرة رداً علي استفسارات للصحفيين…

أحمد عاشور:

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري أن الحكومة تستهدف بدء طرح الشركات التابعة لها في البورصة بعد العيد الفطر مباشرو مضيفة أن المرحلة الأولي تضم مابين 4 و6 شركات.

وأضافت الوزيرة رداً علي استفسارات للصحفيين على هامش حضورها احتفالية تخريج الدفعة الثانية من برنامج اعداد القيادات الشابة في الجهاز الاداري للدولة ، أن بعض الشركات التي سيتم توسيع الملكية العامة في رأسمالها تتضمن شركات مدرجة بالفعل بخلاف شركات أخرى سيتم طرحها للمرحلة الأولي .

وتستهدف الحكومة جمع 16 مليار جنيه من المرحلة للأولي لطرح الشركات في البورصة .