اقتصاد وأسواق

وزيرة التخطيط: بدء تعافي الاقتصاد ومعدل النمو سجل 9% بالنصف الأول

أوضحت أن هذه الزيادة جاءت رغم حالة اللايقين التي تسود الاقتصاد العالمي وتحورات فيروس "كورونا"
المال - خاص 11:54 م, الثلاثاء, 22 فبراير 22 11:54 م, الثلاثاء, 22 فبراير 22

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أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بدء تعافي الاقتصاد ومعدل النمو سجل 9% بالنصف الأول من العام المالي الحالي.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وعلقت الوزيرة على تحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو بلغت 9% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2021-2022 وهو أعلى معدل نمو منذ بداية الألفية.

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وأوضحت أن هذه الزيادة جاءت رغم حالة اللايقين التي تسود الاقتصاد العالمي وتحورات فيروس “كورونا”، ورغم أن بعض الدول بدأت في تخفيف حدة القيود لكن هناك أخرى لازالت تحت وطأة القيود المشددة وهو ما يدفع لسيادة حالة من عدم اليقين وبالتالي معدلات نمو الاقتصاد العالمي لازالت تخضع لهذه الظروف.


وكشفت أن ماحققه الاقتصاد المصري من معدلات نمو غير مسبوقة يعكس بدء مرحلة تعافي الاقتصاد المصري من الجائحة وتداعيتها.

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وبينت أن الربع الثاني من العام المالي 2021-2022 شهد معدلات نمو بلغت 8.3% بمفرده وإجمالاً حقق النصف الأول من نفس العام المالي معدل نمو بلغ 9% مقارنة بنسبة 1.3% في النصف الأول من العام المالي المناظر.


ولفتت إلى أن معظم القطاعات الاقتصادية حققت معدلات نمو مضطردة في طليعتها القطاع السياحي حقق نمو 63% والقطاع الصناعي 12% وقناة السويس شهدت زيادة بلغت 14% والقطاع الزراعي لأول مرة يتعدى نموه نسبة 5% والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بلغ قرابة 17% بالإضافة لقطاعات التجزئة والصحة والنقل.

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وأضاف: “ما يهمنا أن القطاعات المكونة للاقتصاد الحقيقي وهي الاساسية أن تحقق نمواً نظراً لما يمثله من وزن نسبي مرتفع حيث حقق 60% وهو قطاع الصناعة التحويلية والزراعة والنقل والتشييد والزراعة والا تصاالات وتكنولوجيا المعلومان نسبة للناتج الاجمالي القومي”.

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بقلم المال - خاص

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