وزيرة التخطيط: الوعي هو أساس أي مجتمع قوي ومتماسك

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن قضية الوعي هي الركيزة الأساسية لأي مجتمع قوي ومتماسك.

جاء ذلك خلال عقد أولى الجلسات الاستطلاع والمواجهة لرفع الوعى بالقضايا المجتمعية.

ووجهت الشكر لرئيس لجنة التضامن بمجلس النواب الدكتور عبدالهادي القصبي.

وقالت : نتناول إحدي القضايا المهمة وهي قضة الوعي و لابد من توافر ثلاث عناصر أساسية في قضية الوعي، الأول أن يكون هناك حوار ومشاركة، أما الثاني يكون في توفير الآليات المناسبة للحوار، بينما الثالث يشمل عملية استثمار في العنصر البشري، لافتة أننا نحتاج إلي تطبيق الثلاث عناصر، من خلال وجود هناك حوار وآليات ومنصات لهذا الحوار والشيء الأخير هو الاستثمار في العنصر البشري.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن رؤية الدولة المصرية 2030بدأت برؤية تشاركية، حيث يشارك المجتمع المدني والخبراء والمرأة والشباب.

وأشارت إلى أن رؤية مصر 2030 تعد وثيقة حية تضم بشكل مستمر كافة المستحدثات الموجودة في الدولة سواء التي تمت علي المستويات المحلية والاقليمية والدولية، كما تضم أمور استجدت علينا مثل ندروة المياه والشمول المالي والقضية السكانية، مؤكدة أن رؤية مصر 20300 تعبرعن واقع المجتمع ولاسيما في ظل ما يشهده العالم من تطورات علي المستوي الدولي سواء كانت تغيرات اقتصادية أو سياسية.

وأكدت وزيرة التخطيط أن الوزارة تحرص باستمرار على لقاءات مباشرة وحوارات مجتمعية مع مختلف فئات المجتمع، لافتة أن الدولة عملت منصة دائمة ومستمرة من الشباب باعتبارهم يمثلون النسبة الغالبة في المجتمع، وذلك من خلال مؤتمرات الشباب والتي يحرص الرئيس السيسي على حضورها، لافتة أن هذه المنصة تحولت إلي منصة دولية للشباب وحدث شبابي يعقد بشكل مستمر.