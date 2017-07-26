وزيرة التخطيط: الميكنة تقلل الفساد وتوفر المعلومات

معتز محمودقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى: إن إتمام عمليات ميكنة المؤسسات الحكومية تعمل على تقليل الفساد وتخفض تأثير العنصر البشرى وتوفر المعلومات بكثافة.وأضافت خلال مؤتمر تنظمة الغرفة لمناقشة رؤية وزارة التخطيط التنموية حول التمكين الاقتصادى للمرأة ضمن رؤية ٢

معتز محمود

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى: إن إتمام عمليات ميكنة المؤسسات الحكومية تعمل على تقليل الفساد وتخفض تأثير العنصر البشرى وتوفر المعلومات بكثافة.

وأضافت خلال مؤتمر تنظمة الغرفة لمناقشة رؤية وزارة التخطيط التنموية حول التمكين الاقتصادى للمرأة ضمن رؤية ٢٠٣٠ أن الوزارة انتهت من ميكنة كل مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أن الإصلاح المؤسسى من أهم التحديات.

وأشارت السعيد إلى أن قانون الخدمة المدنية الذى صدر من عام يعد أولى خطوات هذا الإصلاح وتلاه اللائحة التنفيذية، والتى صدرت منذ أسابيع، والتى تعد بمثابة القاعدة التنفيذية للقانون.

وشددت الوزيرة على الآثار المترتبة على مشكلة النمو السكانى الكبير، لافتة إلى أن إحساس المواطن بثمرة النشاط الاقتصادى يتطلب الوصول بمعدل النمو الاقتصادى ثلاثة أمثال معدل النمو السكانى.

وأكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح، أن أهمية رؤية مصر ٢٠٣٠ تكمن فى أنها لأول مرة مصر يصبح لديها خطة طويلة الأمد.