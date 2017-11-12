اقتصاد وأسواق

وزيرة التخطيط: المؤشرات تشير لتحقيق أكثر من 5% معدل نمو في الربع الأول

أحمد عاشور  قالت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط، مساء يوم الأحد، إن المؤشرات الأولية تشير لتحقيق معدل النمو أكثر من 5% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري علي غرار ما تم تحقيقه خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي.…

12 نوفمبر، 2017 12 نوفمبر، 2017

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أحمد عاشور 

قالت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط، مساء يوم الأحد، إن المؤشرات الأولية تشير لتحقيق معدل النمو أكثر من 5% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري علي غرار ما تم تحقيقه خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي.

جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية لمؤتمر مؤسسة أخبار اليوم بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء

وأضافت الوزيرة أن مصر اتخذت إصلاحات جذرية لمعالجة الاختلالات الهيكلة التي يعاني منها الاقتصاد والنتائج المحققة إيجابية للغاية.

واليوم افتتح مؤتمر “أخبار اليوم الاقتصادي الرابع” والذي يعقد تحت عنوان” مصر.. طريق المستقبل الاستثمار والتصدير من أجل التشغيل” في الفترة من 12 إلي 14 نوفمبر. 

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