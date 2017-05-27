وزيرة التخطيط: اللامركزية دون خطة وحكومة قوية تتحول لفوضى

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قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن لديها إيمانا شديدا بضرورة اللامركزية، مضيفة أن التنمية الحقيقية تبدأ بوضع خطة مركزية تقوم المحافظات بتطبيقها بطريقة لامركزية تنافسية بما يحقق التنمية داخل كل قرية ومحافظة.
وأضافت هالة السعيد، فى تصريحات صحفية، أن اللامركزية فى حاجة لبنية أساسية قوية، فإذا لم توجد لدينا خطة وحكومة مركزية قوية فستتحول اللامركزية إلى فوضى، مشيرة إلى انه تم البدء حالياً فى الإعداد للتنمية اللامركزية من خلال إعداد الكوادر وإصلاح الجهاز الإدارى وميكنة الخدمات الحكومية.