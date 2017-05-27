وزيرة التخطيط: اللامركزية دون خطة وحكومة قوية تتحول لفوضى

متابعات: قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن لديها إيمانا شديدا بضرورة اللامركزية، مضيفة أن التنمية الحقيقية تبدأ بوضع خطة مركزية تقوم المحافظات بتطبيقها بطريقة لامركزية تنافسية بما يحقق التنمية داخل كل قرية ومحافظة. وأضافت هالة السعيد،…

متابعات:

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن لديها إيمانا شديدا بضرورة اللامركزية، مضيفة أن التنمية الحقيقية تبدأ بوضع خطة مركزية تقوم المحافظات بتطبيقها بطريقة لامركزية تنافسية بما يحقق التنمية داخل كل قرية ومحافظة.



