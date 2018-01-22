وزيرة التخطيط: القطاع الخاص يساهم فى النمو الاقتصادى بحوالى 60%

خالد بدر الدينتوقعت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن يساهم القطاع الخاص فى النمو الاقتصادى بحوالى %60، خلال السنة المالية الحالية، التى تنتهى فى يونيو القادم، مقارنة مع %48 خلال الفترة المناظرة.وضخ المستثمرين الأجانب أكثر من 19 مليار دولار، بسوق الديون المحلية، لكن الاس

خالد بدر الدين

توقعت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن يساهم القطاع الخاص فى النمو الاقتصادى بحوالى %60، خلال السنة المالية الحالية، التى تنتهى فى يونيو القادم، مقارنة مع %48 خلال الفترة المناظرة.

وضخ المستثمرين الأجانب أكثر من 19 مليار دولار، بسوق الديون المحلية، لكن الاستثمار الأجنبى المباشر مازال بطيئا، لكن «السعيد» تتوقع نمو الاقتصاد بحوالى %5.5، مشيرة إلى أن الحكومة تخطط لتأسيس صندوق سيادى لإدارة أصول الدولة.

وذكرت وكالة بلومبرج، أن وزيرة التخطيط، تتوقع أيضا زيادة نسبة مساهمة استثمارات القطاع الخاص فى النمو الاقتصادى إلى ما بين «62 – %65» خلال السنة المالية القادمة، بفضل تزايد الثقة فى برامج الإصلاح التى بدأت فى نوفمبر 2016.

وترى هالة السعيد، أن مصر تمثل ملاذا آمنا، وسط منطقة انتشرت فيها التوترات العنيفة، مؤكدة أن الاقتصاد استجاب بشكل جيد للتدابير التى تنفذها الحكومة، ومنها تعويم الجنيه، الذى ساعد على إنهاء مشكلة نقص الدولار، وجعل صندوق النقد الدولى يوافق على منح مصر قروض بقيمة 12 مليار دولار.

وأكدت أن النمو الاقتصادى بلغ %5.2 خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين، مع تفوق الاستثمار على الاستهلاك، ما أدى إلى دفع النمو عاليا، لدرجة أنها تتوقع أن ينمو بنسبة %6 خلال السنة المالية القادمة، و%7 خلال السنة المالية 2019-2020.

وقالت أيضا، إن نمو القطاع الصناعى زاد بحوالى %7، و قطاع البترول بأكثر من %8.8، والعقارات %12.5، والقطاع الزراعى بنسبة أقل، عند %3.