اقتصاد وأسواق

وزيرة التخطيط: القطاعات الأكثر تأثرًا بكورونا تحولت لمعدلات نمو إيجابية وبارتفاع كبير

مثل المطاعم والفنادق، والصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والغاز الطبيعي، والكهرباء
صفية حمدي 7:03 م, الأربعاء, 1 سبتمبر 21 7:03 م, الأربعاء, 1 سبتمبر 21

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قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن العديد من الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو إيجابية خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، وتحول الانكماش في الأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرًا بأزمة فيروس “كورونا” مثل المطاعم والفنادق، والصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والغاز الطبيعي، والكهرباء إلى تحقيق معدلات نمو ايجابية وبارتفاع كبير.

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وأضافت في اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم أن العديد من الأنشطة الاقتصادية حافظت على معدلات نمو ايجابية خلال فترة الأزمة، وعلي رأسها الاتصالات، وقناة السويس، والأنشطة العقارية وتجارة الجملة والتجزئة والنقل والتخزين، والزراعة، والصحة، والتعليم.

وتابعت أن الطلب الاستهلاكي في مصر، خلال الفترة المشار إليها، تجاوز مرحلة ما قبل الازمة بحوالي ١٥% مما يجعلها استثناء عن دول المنطقة والعالم، وذلك نتيجة الدعم الحكومي وتحويلات المصريين وانخفاض معدلات التضخم وفقا للتقرير الأخير لوكالة “فيتش”. 

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وذكرت أن مساهمات قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، والصناعة، والزراعة، والأنشطة العقارية ارتفعت إلى نحو 47.6% من الناتج المحلي الإجمالي؛ بما يتسق مع برنامج الإصلاحات الهيكلية، وكذلك ارتفعت نسب مساهمات قطاعات : الاتصالات وقناة السويس والتشييد والبناء. 

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بقلم صفية حمدي

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