وزيرة التخطيط : الصندوق السيادي المصري يستحوذ على حصص في شركات إماراتية مستقبلا

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، إن صندوق مصر السيادي يدرس الاستحواذ علي حصص في عدد من الشركات الإماراتية مستقبلا.

وأضافت خلال كملتها بالجلسة الأولي بعنوان شراكة اقتصادية متكاملة بين البلدين، علي هامش الملتقي الاقتصادي احتفالا بمرور 50 عاما علي العلاقات المصرية الإماراتية، أن الصندوق الإماراتي يستهدف ضخ 20 مليار دولار خلال الفترة عشرة سنوات ضمن جهود التعاون بين البلدين لتعظيم الاستثمارات المشتركة.

وتابعت أن صندوق مصر السيادي تمت زيادة رأسماله المرخص به من 200 إلى 400 مليار جنيه، ونستهدف الوصول إلى تريليون جنيه خلال الـ 5 سنوات المقبلة.