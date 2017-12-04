وزيرة التخطيط: الصناعات التحويلية والزراعة والبترول أكثر القطاعات توليدا للنمو

دعاء محمود و مدحت إسماعيل أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن أكثر القطاعات مساهمة وتوليدا في معدلات للنمو هي الصناعات التحويلية والزراعة والبترول والاستخراجات، لافتة الي ان الزراعة بمفردها توفر فرص عمل بنسبة 50% يليه القطاعيين الاخريين وأضافت السعيد

دعاء محمود و مدحت إسماعيل

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن أكثر القطاعات مساهمة وتوليدا في معدلات للنمو هي الصناعات التحويلية والزراعة والبترول والاستخراجات، لافتة الي ان الزراعة بمفردها توفر فرص عمل بنسبة 50% يليه القطاعيين الاخريين

وأضافت السعيد خلال كلمتها بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين والذي نظمته المال جي تي ام اليوم الاثنين ، أن مبادرة رواد الأعمال 2030 تسهم في دعم رواد الأعمال عبر نشر ثقافة العمل الحر علي مستوي المدارس والجامعات

وأكدت أن الهدف تعليم الشباب كيفية خلق الوظائف وعدم انتظار التعيين

وتابعت أن هناك تعاون مع الوزراء لعمل حاضنات الأعمال بالمحافظات المختلفة والتي تضع أفكار المشروعات علي أرض التنفيذ

ولفتت إلى أنه تم توقيع اتفاقية مع جامعة كامبريدج البريطانية لعمل أول ماجستير في مصر عن ريادة الأعمال في جامعة القاهرة