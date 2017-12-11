وزيرة التخطيط : الخدمة المدنية يقضى على ظاهرة توظيف العائلات

أحمد عاشور: قالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والمتابعة والإصلاح الإدارى، خلال كلمتها بالمؤتمر السنوي الثالث لقسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، الذى أقيم تحت عنوان: "الإصلاح الھیكلى وتنافسية الصادرات"، إن هذا الملتقى يقع في إطار النهج الذي تنتهجه الدولة حول المشاركة المجتمعية لكل خططها،

أحمد عاشور:



قالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والمتابعة والإصلاح الإدارى، خلال كلمتها بالمؤتمر السنوي الثالث لقسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، الذى أقيم تحت عنوان: “الإصلاح الھیكلى وتنافسية الصادرات”، إن هذا الملتقى يقع في إطار النهج الذي تنتهجه الدولة حول المشاركة المجتمعية لكل خططها، وتابعت أن وضع خطة ورؤية مصر 2030 كان يتم بشكل تشاركي مع المجتمع بجميع أطيافه، مما يسمي بنموذج المثلث الذهبي بمشاركة الحكومة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأكدت أنه بنهاية يناير سيتوافر لدينا الإطار العام لخطة 2018/2019، والخطة متوسطة المدى، مشيرة إلى أن ما تبذله الحكومة من جهود في إطار تحقيق النمو الشامل، والمستدام، وزياده القدرة التنافسية، وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، سواء من خلال البرنامج الذي تم إطلاقه في 2016 من تحرير سعر الصرف، وتجديد سياسه نقديه استهدفت بالأساس اختصاص السيولة النقدية التي نتجت عن تحرير سعر الصرف، وما تبعه من ارتفاعات في الأسعار، وفي معدلات التضخم، وزيادة الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي، وتخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة، وتخفيض الدين العام من خلال العمل على زياده الإيرادات، بالإضافة إلى تطبيق القيمة المضافة في سبتمبر 2016 وترشيد دعم الطاقة.

وتابعت أن الحديث حول تحفيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص حيث تم إجراء عدة قوانين، أهمها تسهيل إجراءات منح التراخيص من خلال صدور قانون التراخيص الصناعية في إبريل 2017، الذي أدي إلى توحيد الجهات الخاصة باستخراج التراخيص الصناعية، ما ألزم الجهات الإدارية بمعاينة المنشأة، وإصدار التراخيص في مدة لا تتجاوز 30 يوما، بعد ما كان الأمر يستوجب 640 يوما، ما يعد تحديثا شاملا في منظومة التراخيص الصناعية .

وأشارت إلى أن القطاعات الاقتصادية خاصة قطاع الزراعة والصناعة، تشغل حيزاً هاماً في خطة استراتيجية التنمية المستدامة، “رؤية مصر 2030″، وفي هذا الإطار تم إصدار قانون الاستثمار الجديد في مايو 2017، ولائحته التنفيذية في أكتوبر 2017، وأوضحت أن القانون يقدم أيضا حزمة متنوعة من محفزات وضمانات الاستثمار للقطاع الخاص.

كما أشارت إلى قانون الإفلاس، الذي سيصدر من مجلس النواب، بالإضافة إلى المسودة الخاصة بالمشروعات الصغيرة و المتوسطة، التى ستوفر معاملة ضريبي خاصة لضم القطاع غير الرسمي، من خلال تبسيط الإجراءات، في إطار ما تم من إجراءات تشريعية أو إجراءات خاصة بتحرير سعر الصرف، أو ترشيد دعم الطاقة .

وأكدت على أهمية تقييم اّثار هذه الإجراءات بعد مرور سنه تقريباً من تطبيقها حيث أشارت إلى النتائج الإيجابية لجهود برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال مؤشرات الربع الأول من العام المالي الحالى 17/18، حيث استمرت معدلات النمو الاقتصادي في الاتجاه الصعودي ليحقق الاقتصاد المصري معدلات نمو ايجابيه بلغت 5.2%، و4.2% بنهاية العام المالي السابق 16/ 17 وذلك مقارنة بـ 2.9 % في العام 2013/2014، ومقارنة بـ 3.4% عن الربع المقارن في العام المالي السابق2016/2017، والذي كان يعاني من اختناقات نتيجة لوجود ثلاثة أسعار لسعر الصرف، إضافة إلى توقف الاقتصاد وتوقف التصدير والاستيراد نتيجة لتعدد أسعار الصرف، ما أدي إلى نقص شديد في العملة الأجنبية، وأشارت السعيد إلي أن معدلات النمو جاءت مدفوعة بمعدلات استثمار ليسجل معدل الاستثمار منها 3%، مؤكدة أن القطاعات الاقتصادية كقطاعات التشييد والبناء والاتصالات والسياحة استطاعت تحقيق نتائج ايجابية الشئ الذي لم يتم تحقيقه منذ الأزمة المالية العالمية.

وأضافت أن صافي التجارة الخارجية حققت نمو موجب ملحوظ بلغ 0.2% كما بلغت الاحتياطات الدولية إلى 36.7 وتغطي 7.7 أشهر من الواردات، مقارنة بـ 3.3 أشهر من العام المالي السابق.

وتابعت أن وزارة التجارة والصناعة، أصدرت استراتيجية الصادرات، كما أصدرت أيضا الخريطة الاستثمارية الصناعية، التي تركز في توزيعها للخريطة الاستثمارية على الميزة التنافسية الخاصة بكل منطقة وبكل أقليم، فضلا عن تطوير المناطق اللوجستية والبنية الأساسية وتشجيع صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتهتم الدولة بالتركيز على المكونات المحلية وزيادة المكون المحلى، فقبل تحرير سعر الصرف كانت تقدر الواردات بحوالي 80 مليار دولار مقابل 18 مليار دولار صادرات منها 60% مكون أجنبي الذى انخفض اليوم الى 40%، مع ملاحظة زيادة وتحسن في نسبة الصادرات وانخفاض في معدل الواردات.

وأضافت وزيرة التخطيط، أن نسبة زيادة الصادرات مثلت 11.2 مليار دولار بالمقارنة بحوالي 10.4 مليار دولار في الربع الأول والثاني، وحوالي 10 مليارات دولار في الربع الثالث والرابع من العام المالي السابق، وبالتالي يؤدى ذلك إلى زيادة معدل الصادرات إلى حوالي 7.6% .

وأشارت السعيد إلى أن أي إجراءات إصلاح حقيقي يكون لها تكلفة، وقد انعكست تلك التكلفة على ارتفاع معدلات الأسعار، لذا قامت الدولة بالعمل على برامج حماية اجتماعية بحوالي 85 مليار جنيه، من خلال زيادة منظومة الدعم والعمل على وصول الدعم لمستحقيه، وزيادة المقررات المخصصة لبرنامج تكافل وكرامة وغيرها.

وعن خطة الإصلاح الإداري، أشارت إلى أنها خطة طموحة باعتبارها العمود الفقري للإصلاح الاقتصادي، والضامن لاستدامة هذا الإصلاح، وقد عانى الجهاز الإداري للدولة من ضعف وترهل على مدى سنوات عديدة، وقد بدأنا بإصدار قانون الخدمة المدنية الذي يقضى على وجود العائلة الواحدة داخل الوحدات الإدارية، وهو ما يتنافى مع مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة، فضلا عن ضبط منظومة تقييم الموظف، وتفعيل نظام ترقى الموظف بالكفاءة وليس بالأقدمية، فاليوم الشباب من حقهم التقدم لتولى مناصب أعلى في حالة إثبات الكفاءة.

وأضافت أن لدينا خطة استراتيجية شاملة للاستثمار في البشر، تتضمن التدريب بشكل متكامل على جميع المحاور، وقد وافق مجلس الوزراء على تفعيل وتعميم ثلاث وحدات مستحدثة على كافة الوزارات، وهي وحدة الموارد البشرية، وحدة التدقيق الداخلي (الرقابة الداخلية)، ووحدة التطوير المؤسسي، يترشح لهم من ينطبق عليه شروط شغل الوظيفة على أن يتم تقييم المرشحين وتدريبهم، حتى تصبح تلك الوحدات بمثابة النواة داخل المؤسسات لتطويرها وإعادة هيكلتها.

وفى نهاية كلمتها نوهت وزيرة التخطيط عن كتاب الحكومة المتوقع صدوره بنهاية ديسمبر الحالي، وبه توصيف لجميع اختصاصات الوزارات بالمهام المكلفة بها، حتى يتم فض التشابكات في الاختصاصات بين وزارات وهيئات الدولة المختلفة.