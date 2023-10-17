وزيرة التخطيط: الحكومة ملتزمة ببرنامج الطروحات رغم الظروف الدولية شديدة التعقيد

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة المصرية ملتزمة بمواصلة برنامج الطروحات، رغم الظروف الاقتصادية العالمية شديدة التعقيد.

وأضافت وزيرة التخطيط، في تصريحات خلال إطلاق البرنامج القُطري بين مصر ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أن الصندوق السيادي المصري يعمل وفق الجدول الزمني المحدد.

وأضافت الوزيرة، أن الصندوق السيادي بصدد حصر ودراسة خطط استغلال مباني الوزارات التى تم إخلاؤها من الموظفين بعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، على أن يبدأ بعد ذلك طرح الدفعة الأولى منها على المستثمرين.

ولفتت السعيد إلى أن هناك إقبالا كبيرا جدا من المستثمرين عليها، ونتوقع تلقى عروض جيدة لاستغلال تلك المباني، بما يتوافق مع موقعها وخطة الدولة لتطوير المنطقة المحيطة بها لتحقيق أعلى عائد استثماري من ورائها.

يذكر أن البرنامج القُطري يتيح لمصر الاستفادة من الدعم الفني من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في صياغة السياسات وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية في المجالات المختلفة، مشيرة إلى أن البرنامج يتضمن خمسة محاور أساسية و35 مشروعا.

وحول محاور البرنامج فهى تتمثل في محور النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، ومحور الابتكار والتحول الرقمي، والمحور الثالث والمعني بالحوكمة ومكافحة الفساد.