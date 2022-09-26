وزيرة التخطيط : الحكومة تعطي الأولوية لتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكا إستراتيجيا

وزيرة التخطيط: الحكومة تعطي الأولوية لتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريك استراتيجي
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ان الحكومة تعطي الأولوية لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد باعتباره حجر الأساس لتحفيز معدلات النمو المستدام.
وأوضحت السعيد خلال لقائها باعضاء غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة اليوم الإثنين ان القطاع الخاص شريك استراتيجي للحكومة ويمثل نحن 72% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للدولة خاصة في مشروعات البنية التحتية.
وأكدت ان مصر تتمتع بمقومات اقتصادية كبيرة تؤهلها لان تصبح مركز استراتيجي وبشكل خاص في مجال النقل البحري والطاقة والنقل.