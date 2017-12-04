وزيرة التخطيط: الحكومة تتوقع استمرار ارتفاع معدلات النمو

مدحت إسماعيل ودعاء محمود قالت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والإصلاح الإدراي، إن الحكومة تتوقع استمرار زيادة معدلات النمو بشكل متصاعد خلال خطة العام المالي الحالي، لافتة إلي أنه تم تحقيق 5.2‎%‎ معدلات نمو خلال الربع الأول، وهناك توقع باستمرارية النمو. وأضافت الوزيرة، خلال كلمتها في مؤ

مدحت إسماعيل ودعاء محمود

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والإصلاح الإدراي، إن الحكومة تتوقع استمرار زيادة معدلات النمو بشكل متصاعد خلال خطة العام المالي الحالي، لافتة إلي أنه تم تحقيق 5.2‎%‎ معدلات نمو خلال الربع الأول، وهناك توقع باستمرارية النمو.

وأضافت الوزيرة، خلال كلمتها في مؤتمر المال جي تي إم، إن معدلات النمو خلال العام المالي الماضي شهد تراجعًا بسبب أزمة الدولار في الربع الأول من العام ذاته لكن بعد تحرير سعر الصرف بدأت معدلات النمو في التصاعد.

وأشارت إلي أنه قبل البدء في خطة الإصلاح الاقتصادي كان حجم الدعم أكبر من قيمة الاستثمارات الموجهة للتعليم والصحة، ومن ثم كان لابد من صدور قرارات قوية لمعالجة الاختلالات المالية ودعم الفئات المستحقة فقط.

وفي السياق ذاته، قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري، أن مصر حققت أعلى معدلات نمو صناعي فى العام المالي الماضي فى دول منطقة الشرق الاوسط، مشيرة إلى أن ذلك نجاح يصب فى الاقتصاد المصري بشكل عام.

وأضافت أن 5 قطاعات من بينهم ” التشييد والبناء”، والصناعات الاستخراجية، والعقارات، ساهموا بنسبة 85% من معدلات النمو المحققة فى الاقتصاد خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.

وأكدت ” السعيد”، أن الحكومة متعهدة بسداد فروق الاسعار للمقاولين، نتيجة صدور قرار تحرير سعر الصرف، وأنه سيتم صرف تلك التعويضات على دفعات.