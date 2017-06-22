وزيرة التخطيط: التعاون مع المدرسة الفرنسية يخدم الإصلاح الإدارى

التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، 37 من الكوادر الحكومية التى حصلت على برامج تدريب وتأهيل مهنى بالتعاون مع المدرسة العليا للعلوم التجارية التطبيقية “أسلسكا”، من الحاصلين على ماجستير إدارة الأعمال الحكومية.

وشددت السعيد خلال اللقاء على أن الحكومة جادة فى الإصلاح الإدارى وأن الكوادر التى تدربت أو التى سوف يتم تدريبها بالتعاون مع مؤسسات دولية سوف تكون نواة أساسية لقيادة عملية الإصلاح الادارى التى بدأتها الدولة.

وقالت إن المستويات التدريبة والتأهيلية المختلفة والتى تتدرج من مرحلة الدبلومة والماجستير وصولاً إلى درجة الدكتوراه فى الادارة الحكومية سوف تساهم فى تنفيذ خطة الاصلاح الإدارى التى اعتمدتها الحكومة برئاسة رئيس الوزراء، لأن قانون الخدمة المدنية يتطلب أن تتكيف الادارات الحكومية المختلفة فى الفترة المقبلة مع متطلبات الاصلاح الإدارى.

وأضافت السعيد أن الحكومة تسعى للارتقاء بمنظومة التدريب والتأهيل للكوادر الحكومية الحالية أو التى سوف تدخل فى المستقبل باعتبار أن استثمار الدولة فى الكوادر البشرية هو الأعلى استثمارا على الاطلاق، حيث تنفذ الوزارة برنامج مخصص للجهاز الادارى لحصول الكوادر الشابة على ماجستير إدارة الأعمال الحكومية لجميع الوزارات والمحافظات كمنحة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة للفئة العمرية 30إلى 45 عاماً وبعد أن يجتاز المرشح البرنامج التمهيدى.

واستمعت الوزيرة خلال اللقاء إلى مقترحات تتعلق بتعظيم الاستفادة من خريجى البرنامج خاصة الحاصلين على ماجستير ادارة الاعمال الحكومية وذلك من خلال اليات التواصل والمتابعة للخريجين فى الوزارات المختلفة وحضور الخريجين دورات متقدمة فى الخارج وتقديم منح للدكتوراه للمتفوقين من الكوادر الحكومية.

وأكدت أهمية مشاركة الخريجين بإبداء المقترحات لتطوير منظومة التدريب والتأهيل فى إطار حرص الحكومة على دراسة جميع المقترحات التى من شانها تطوير الجهاز الإدارى للدولة.