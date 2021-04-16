وزيرة التخطيط: الترابط داخل الأسرة محور مهم في بناء شخصية مستقرة واعية

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية بناء الإنسان المصري والشخصية المصرية والتي تسهم فيها عوامل كثيرة جدا من ضمنها الأسرة، المنزل، المدرسة، مكان العمل، الجامعة.

مشيرة إلى أهمية دور الأم والمرأة عموما في بناء الأسرة والترابط داخل الأسرة، وأهميته في بناء شخصية مستقرة واعية قادرة على المساهمة في بناء الوطن.

جاء ذلك في كلمتها خلال احتفالية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالأم والأب المثالي للعاملين بالوزارة بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وقيادات الوزارة، لتكريم عدد من موظفي وموظفات الوزارة.