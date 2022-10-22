وزيرة التخطيط: البيانات الإحصائية تمثل الأساس في وضع السياسات واتخاذ القرارات السليمة

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن إطلاق المرصد الإحصائي المصري يمثل منتجا إحصائيا جديدا ضمن سلسلة الأعمال الإحصائية القيمة التي يقوم بها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء امتدادا لإسهاماته الثرية لتوفير قواعد البيانات الشاملة والمتخصّصة ونشر الوعي المعرفة لدى المواطنين.

وأضافت السعيد أن البيانات الإحصائية الدقيقة ذات الجودة العالية تمثل جزءا أساسيا من الثروة الوطنية والمعرفية للدولة لا تقل أهميتها عن البنية التحتية التي تمتلكها لكونها تلعب دورا رئيسيا في التخطيط التنموي القائم على الأدلة، وهي أداة لتقييم ومراقبة الأداء.

وأشارت الى أن تلك البيانات تشكل الأساس في وضع السياسات واتخاذ القرارات السليمة على المستوى الوطني والمؤسسي فتعكس بذلك الواقع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والديموغرافي للدولة.

ونوهت بأن المرصد الإحصائي ” بيانات مصر” يأتي تدعيما لمفهوم إتاحة البيانات للجميع وتعزيزا لحق المواطن في المعرفة، وتفعيلا لدور الجهاز في نشر الوعي الإحصائي لدى أفراد المجتمع كافة.

وتابعت أنه بالحديث عن الوعي فيتم النظر إليه من منظور شامل يتضمن في البداية توفير المعلومات والبيانات السليمة التي تعطي صورة كاملة وغير مغلوطة عن الواقع ليمهد الطريق لتعزيز الحوار والمشاركة الفاعلة من قبل المواطن.

وأوضحت أن هذا ما تحرص عليه مختلف مؤسسات الدولة ومن بينها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث أن هذا النهج التشاركي يضمن توافر المسئولية الجماعية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي نتطلع اليها جميعًا.

جاء ذلك خلال إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن الإطلاق الرسمي للمرصد الإحصائي المصري “بيانات مصر “، بحضور اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.